Hình ảnh mới nhất được Elly Trần đăng tải trên trang cá nhân đang khiến nhiều người bấn loạn vì độ táo bạo của bà mẹ hai con.
- Tung ảnh mặt xinh dáng gọn như thiếu nữ xuân thì, Elly Trần bất ngờ bị bóc phốt sống ảo
- Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ
Sau khi sinh con, Elly Trần gần như biến mất khỏi làng giải trí và thay đổi hình ảnh từ “biểu tượng sexy” sang phong cách quý phái, sang trọng và có phần kín đáo hơn.
Tuy nhiên từ khi tuyên bố trở lại showbiz vào đầu năm nay, Elly Trần thường xuyên khiến người hâm mộ “ngượng chín mặt” trước những bộ ảnh khoe dáng đầy táo bạo trên mạng xã hội.
Có thể thấy, dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Elly Trần vẫn khiến nhiều chị em ghen tỵ trước vóc dáng thon gọn nhờ chăm chỉ ăn kiêng và tập thể hình.
Mới đây, bà mẹ hai con hot nhất nhì showbiz lại tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh khỏa thân dưới nước trên Instagram cá nhân. Thế nhưng, khoảnh khắc đầy thần thái này của cô lại khiến nhiều người hoang mang. Một số cư dân mạng cho rằng đây là ảnh thật của Elly Trần, số khác lại nghĩ đây chỉ là một bức họa.
Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh của Elly Trần gây tranh cãi. Trước đó, nhiều bức ảnh khoe thân của nữ diễn viên từng bị nghi ngờ photoshop quá đà đến "cong tường, méo cửa". Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cho rằng cô nên tiết chế lại việc khoe thân để không gây ảnh hưởng đến hình ảnh người mẹ.