Chán khoe dáng với nội y, Elly Trần tiếp tục ‘chơi lớn’ khi đăng ảnh khỏa thân dưới nước

Hậu trường 28/05/2019 15:20

Hình ảnh mới nhất được Elly Trần đăng tải trên trang cá nhân đang khiến nhiều người bấn loạn vì độ táo bạo của bà mẹ hai con.

Sau khi sinh con, Elly Trần gần như biến mất khỏi làng giải trí và thay đổi hình ảnh từ “biểu tượng sexy” sang phong cách quý phái, sang trọng và có phần kín đáo hơn.

Tuy nhiên từ khi tuyên bố trở lại showbiz vào đầu năm nay, Elly Trần thường xuyên khiến người hâm mộ “ngượng chín mặt” trước những bộ ảnh khoe dáng đầy táo bạo trên mạng xã hội.

Chán khoe dáng với nội y, Elly Trần tiếp tục ‘chơi lớn’ khi đăng ảnh khỏa thân dưới nước - Ảnh 1
Elly Trần vô cùng tự tin với hình thể của mình - Ảnh: Internet
Chán khoe dáng với nội y, Elly Trần tiếp tục ‘chơi lớn’ khi đăng ảnh khỏa thân dưới nước - Ảnh 2
Người đẹp chẳng ngần ngại khoe dáng với nội y - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Elly Trần vẫn khiến nhiều chị em ghen tỵ trước vóc dáng thon gọn nhờ chăm chỉ ăn kiêng và tập thể hình.

Mới đây, bà mẹ hai con hot nhất nhì showbiz lại tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh khỏa thân dưới nước trên Instagram cá nhân. Thế nhưng, khoảnh khắc đầy thần thái này của cô lại khiến nhiều người hoang mang. Một số cư dân mạng cho rằng đây là ảnh thật của Elly Trần, số khác lại nghĩ đây chỉ là một bức họa.

Chán khoe dáng với nội y, Elly Trần tiếp tục ‘chơi lớn’ khi đăng ảnh khỏa thân dưới nước - Ảnh 3
Bức ảnh mới nhất gây tranh cãi của Elly Trần - Ảnh: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh của Elly Trần gây tranh cãi. Trước đó, nhiều bức ảnh khoe thân của nữ diễn viên từng bị nghi ngờ photoshop quá đà đến "cong tường, méo cửa". Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cho rằng cô nên tiết chế lại việc khoe thân để không gây ảnh hưởng đến hình ảnh người mẹ.

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