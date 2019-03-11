Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ

Mới đây, Elly Trần đã tung lên trang cá nhân loạt ảnh chụp cùng nội y vô cùng táo bạo. Bà mẹ hai con gần như "thả rông" vòng 1, chỉ mặc đồ ngủ rất mỏng để lộ làn da trắng cùng thân hình thon gọn. Có thể thấy, tuy đã hai lần sinh con nhưng Elly Trần không hề gặp tình trạng rạn da hay tăng số đo vòng 2 như các bà mẹ bình thường.

Ngược lại, vóc dáng Elly Trần càng ngày càng nhỏ nhắn và đầy sức hấp dẫn. Tuy cơ thể gầy gò hơn nhiều so với thời điểm trước khi lấy chồng nhưng vòng 3 và vòng 1 của người đẹp vẫn giữ được độ sexy khó cưỡng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho Elly Trần thì cách tạo dáng của cô vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng.