Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ

Hậu trường 11/03/2019 11:23

Trong bộ ảnh mới đây, Elly Trần khiến nhiều người ngộp thở với những cách tạo dáng quá sexy trên giường ngủ.

Mới đây, Elly Trần đã tung lên trang cá nhân loạt ảnh chụp cùng nội y vô cùng táo bạo. Bà mẹ hai con gần như "thả rông" vòng 1, chỉ mặc đồ ngủ rất mỏng để lộ làn da trắng cùng thân hình thon gọn. Có thể thấy, tuy đã hai lần sinh con nhưng Elly Trần không hề gặp tình trạng rạn da hay tăng số đo vòng 2 như các bà mẹ bình thường.

Ngược lại, vóc dáng Elly Trần càng ngày càng nhỏ nhắn và đầy sức hấp dẫn. Tuy cơ thể gầy gò hơn nhiều so với thời điểm trước khi lấy chồng nhưng vòng 3 và vòng 1 của người đẹp vẫn giữ được độ sexy khó cưỡng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho Elly Trần thì cách tạo dáng của cô vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. 

Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ - Ảnh 1
Dù đã 2 lần sinh con nhưng Elly Trần vẫn tự tin với thân hình vô cùng bốc lửa - Ảnh: Internet
Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ - Ảnh 2
Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ - Ảnh 3
Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ - Ảnh 4
Thời gian gần đây, Elly Trần liên tục khiến fan 'bỏng mắt' với những bộ ảnh táo bạo - Ảnh: Internet
Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ - Ảnh 5
Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ - Ảnh 6
Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ - Ảnh 7
Vòng 1 căng đầy của Elly Trần lấp ló trong lớp áo mỏng - Ảnh: Internet
Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ - Ảnh 8
Nhức mắt với bộ ảnh khoe thân táo bạo của gái hai con Elly Trần trên giường ngủ - Ảnh 9
Elly Trần dường như đang muốn quay trở lại showbiz - Ảnh: Internet

Elly Trần từng là một trong những mẫu ảnh đắt show nhất trong làng giải trí. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao thì người đẹp bất ngờ lấy chồng và sinh con. Hai nhóc tỳ nhà Elly Trần thường xuyên gây sốt trên mạng xã hội bởi vẻ ngoài lai Tây vô cùng đáng yêu.

Ba năm qua, người đẹp hạn chế xuất hiện ở làng giải trí vì bận rộn kinh doanh và chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần đây cô liên tục tung ảnh gợi cảm lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, đây là cách Elly Trần mở đường cho việc quay trở lại showbiz trong thời gian tới.

 

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