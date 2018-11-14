Bị chê gầy tong teo, Elly Trần tung ảnh diện bikini bé xíu đáp trả cực khéo

Hậu trường 14/11/2018 17:11

Không cần giải thích dài dòng, Elly Trần nhanh chóng "đập tan" những lời chê bai khi chia sẻ ảnh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng khó cưỡng.

Elly Trần được nhiều chị em ngưỡng mộ vì sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, nhưng nhìn vào sự trẻ trung và nóng bỏng của chân dài này, nhiều người không thể tin vào mắt mình.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, bà mẹ hai con lại nhận không ít lời nhận xét thiếu tích cực. Cô bị chê quá gầy, đặc biệt là ở phần cánh tay và vai.

ảnh sex Elly Trần
Elly Trần bị chê quá gầy khi chia sẻ ảnh đời thường trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
ảnh sex Elly Trần
Tham gia một sự kiện gần đây, bà mẹ hai con đăng ảnh khoe ngực đầy nhưng bị chê gầy gò, xương xẩu - Ảnh: FBNV

Dù nhận về không ít ý kiến chê bai nhưng Elly Trần vẫn rất tự tin về ngoại hình của mình. Chân dài này lên tiếng: “Đừng ai chê em quá ròm nữa vì vai gầy là điểm em thích nhất trên cơ thể mình luôn đó”.

Đặc biệt, ít ngày gần đây, bà mẹ hai con cũng chăm khoe thân hình nóng của mình hơn. Cụ thể, trên trang cá nhân, Elly Trần bất ngờ đăng tải khá nhiều bức ảnh diện bikini vô cùng sexy.

ảnh sex Elly Trần
Gương mặt xinh đẹp trẻ trung cùng thân hình nóng bỏng của Elly Trần khiến nhiều người nghĩ cô chưa hề sinh con - Ảnh: FBNV
ảnh sex Elly Trần
Bà mẹ hai con khiến công chúng ngưỡng mộ khi sở hữu làn da trắng ngần không chút tỳ vết cùng số đo 3 vòng cực chuẩn dù đã qua 2 lần sinh nở - Ảnh: FBNV
ảnh sex Elly Trần
Elly Trần khoe trọn đôi chân dài miên man cùng đường cong cơ thể nuột nà khi diện bikini. Người đẹp này từng tiết lộ, vóc dáng cô sở hữu là hoàn toàn tự nhiên thông qua quá trình tập luyện chứ không hề can thiệp 'dao kéo' - Ảnh: FBNV
Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu

Khoe ngực 'ngồn ngộn', Elly Trần khiến fan sửng sốt khi lộ cánh tay gầy tong teo, xương xẩu

Khoe nhan sắc trẻ trung xinh đẹp tại sự kiện, bà mẹ hai con Elly Trần khiến người hâm mộ lo lắng khi lộ vai cùng cánh tay gầy gò.

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