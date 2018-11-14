Bị chê gầy tong teo, Elly Trần tung ảnh diện bikini bé xíu đáp trả cực khéo

Không cần giải thích dài dòng, Elly Trần nhanh chóng "đập tan" những lời chê bai khi chia sẻ ảnh diện bikini khoe thân hình nóng bỏng khó cưỡng.
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Elly Trần được nhiều chị em ngưỡng mộ vì sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, nhưng nhìn vào sự trẻ trung và nóng bỏng của chân dài này, nhiều người không thể tin vào mắt mình.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, bà mẹ hai con lại nhận không ít lời nhận xét thiếu tích cực. Cô bị chê quá gầy, đặc biệt là ở phần cánh tay và vai.
Dù nhận về không ít ý kiến chê bai nhưng Elly Trần vẫn rất tự tin về ngoại hình của mình. Chân dài này lên tiếng: “Đừng ai chê em quá ròm nữa vì vai gầy là điểm em thích nhất trên cơ thể mình luôn đó”.
Đặc biệt, ít ngày gần đây, bà mẹ hai con cũng chăm khoe thân hình nóng của mình hơn. Cụ thể, trên trang cá nhân, Elly Trần bất ngờ đăng tải khá nhiều bức ảnh diện bikini vô cùng sexy.