Bị chê suốt ngày để mặt mộc, Elly Trần make up ‘sương sương’, diện đồ sang chảnh khoe dáng chuẩn với 3 vòng nóng bỏng

Đi kèm với bài đăng là hình ảnh gợi cảm của Elly Trần trong chiếc váy nhung ôm sát đầy gợi cảm. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nữ diễn viên vẫn khiến nhiều chị em ghen tỵ bởi vóc dáng thon gọn cùng 3 vòng hoàn hảo.

Cách đây vài giờ, nữ diễn viên Elly Trần đã đăng tải một dòng trạng thái khá dài chia sẻ về việc bản thân bị phàn nàn vì không biết cách giữ hình tượng trước công chúng: “Hôm qua hẹn gặp, nghe bạn complain sao bà là Celeb mà ra ngoài ăn vận đơn giản quá, lại còn không chịu make up mà vẫn dám ra chốn đông người, không sợ đánh mất hình ảnh à?”.

Đáp trả lại ý kiến của người bạn này, Elly Trần quyết định lên đồ xinh đẹp để ‘vui lòng bạn’ - Ảnh: FB

Chia sẻ về việc giữ hình ảnh nghệ sĩ, Elly Trần thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Những người kiểu như mình, thời gian buộc phải chỉn chu là lượt chiếm đến 3/4 cuộc đời rồi. Nên lúc bình thường, lúc không phải đi làm mình muốn cho phép mình được xõa ra, được xuề xòa để cân bằng lại”.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên khẳng định: “Thời buổi này mà đàn bà con gái dám buớc ra cửa với bộ dạng thô sơ tiền sử như vậy nghĩa là người ta vô cùng tự tin với bản thân mình đó bạn tôi ơi”.

Elly Trần cho biết cô rất tự tin với ngoại hình của mình - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Quan điểm của Elly Trần nhận được sự đồng tình của nhiều người. Không ít cư dân mạng kêu gọi người đẹp cứ thoải mái là chính mình. Bên cạnh đó là những bình luận ngợi khen sắc vóc của bà mẹ 2 con từ bạn bè và người hâm mộ.