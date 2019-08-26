‘Bỏng mắt’ nhìn mẹ 2 con Elly Trần diện váy ngủ trễ nải, tạo dáng gợi cảm trên giường

Bộ ảnh diện váy ngủ gợi cảm khoe đôi gò bồng đảo nóng bỏng của nữ diễn viên Elly Trần đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá gợi cảm.

Vốn là “biểu tượng sexy” nổi tiếng của showbiz Việt, nữ diễn viên Elly Trần luôn biết cách “đốt mắt” khán giả với hình ảnh gợi cảm. Trải qua 2 lần sinh nở, cô vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn và nóng bỏng khiến ai nấy đều phải ghen tỵ.

Hình ảnh gợi cảm quen thuộc của nữ diễn viên Elly Trần - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ ảnh diện váy ngủ trễ nải tạo dáng trên giường của người đẹp đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Elly Trần diện áo sơ mi trắng mỏng manh để lộ bờ vai trần và đôi chân thon dài miên man. Người đẹp tự tin tạo dáng với nhiều tư thế gợi cảm trên giường khiến người xem “ngượng chín mặt”.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Người đẹp diện áo trễ nải khoe ngực căng đầy - Ảnh: Internet

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Elly Trần - Ảnh: Internet

Dù đã là mẹ hai con nhưng có vẻ như Elly Trần quyết không từ bỏ phong cách sexy mà cô đã xây dựng từ những ngày đầu bước vào làng giải trí.

Nhiều cư dân mạng khuyên Elly Trần nên tiết chế lại việc khoe thân - Ảnh: Internet

Bên cạnh những ý kiến ngợi khen sắc vóc của nữ diễn viên, một số cư dân mạng cho rằng cô nên biết cách tiết chế trong việc khoe thân. Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh của Elly Trần gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, người đẹp từng gây chú ý khi đăng ảnh nude lên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bong-mat-nhin-me-2-con-elly-tran-dien-vay-ngu-tre-nai-tao-dang-goi-cam-tren-giuong-335743.html