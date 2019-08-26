‘Bỏng mắt’ nhìn mẹ 2 con Elly Trần diện váy ngủ trễ nải, tạo dáng gợi cảm trên giường

Bộ ảnh diện váy ngủ gợi cảm khoe đôi gò bồng đảo nóng bỏng của nữ diễn viên Elly Trần đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá gợi cảm.
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Vốn là “biểu tượng sexy” nổi tiếng của showbiz Việt, nữ diễn viên Elly Trần luôn biết cách “đốt mắt” khán giả với hình ảnh gợi cảm. Trải qua 2 lần sinh nở, cô vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn và nóng bỏng khiến ai nấy đều phải ghen tỵ.
Mới đây, bộ ảnh diện váy ngủ trễ nải tạo dáng trên giường của người đẹp đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Elly Trần diện áo sơ mi trắng mỏng manh để lộ bờ vai trần và đôi chân thon dài miên man. Người đẹp tự tin tạo dáng với nhiều tư thế gợi cảm trên giường khiến người xem “ngượng chín mặt”.
Dù đã là mẹ hai con nhưng có vẻ như Elly Trần quyết không từ bỏ phong cách sexy mà cô đã xây dựng từ những ngày đầu bước vào làng giải trí.
Bên cạnh những ý kiến ngợi khen sắc vóc của nữ diễn viên, một số cư dân mạng cho rằng cô nên biết cách tiết chế trong việc khoe thân. Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh của Elly Trần gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, người đẹp từng gây chú ý khi đăng ảnh nude lên trang cá nhân.