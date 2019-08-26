‘Bỏng mắt’ nhìn mẹ 2 con Elly Trần diện váy ngủ trễ nải, tạo dáng gợi cảm trên giường

Hậu trường 26/08/2019 16:37

Bộ ảnh diện váy ngủ gợi cảm khoe đôi gò bồng đảo nóng bỏng của nữ diễn viên Elly Trần đang khiến người hâm mộ bấn loạn vì quá gợi cảm.

Vốn là “biểu tượng sexy” nổi tiếng của showbiz Việt, nữ diễn viên Elly Trần luôn biết cách “đốt mắt” khán giả với hình ảnh gợi cảm. Trải qua 2 lần sinh nở, cô vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn và nóng bỏng khiến ai nấy đều phải ghen tỵ.

dien vien elly tran 1
Hình ảnh gợi cảm quen thuộc của nữ diễn viên Elly Trần - Ảnh: Internet

Mới đây, bộ ảnh diện váy ngủ trễ nải tạo dáng trên giường của người đẹp đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Qua những hình ảnh được chia sẻ, Elly Trần diện áo sơ mi trắng mỏng manh để lộ bờ vai trần và đôi chân thon dài miên man. Người đẹp tự tin tạo dáng với nhiều tư thế gợi cảm trên giường khiến người xem “ngượng chín mặt”.

dien vien elly tran 2
Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet
dien vien elly tran 3
Người đẹp diện áo trễ nải khoe ngực căng đầy - Ảnh: Internet

dien vien elly tran 4dien vien elly tran 5

dien vien elly tran 6
Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Elly Trần - Ảnh: Internet

Dù đã là mẹ hai con nhưng có vẻ như Elly Trần quyết không từ bỏ phong cách sexy mà cô đã xây dựng từ những ngày đầu bước vào làng giải trí.

dien vien elly tran 7
Nhiều cư dân mạng khuyên Elly Trần nên tiết chế lại việc khoe thân - Ảnh: Internet

Bên cạnh những ý kiến ngợi khen sắc vóc của nữ diễn viên, một số cư dân mạng cho rằng cô nên biết cách tiết chế trong việc khoe thân. Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh của Elly Trần gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước đó, người đẹp từng gây chú ý khi đăng ảnh nude lên trang cá nhân.

Bị chê suốt ngày để mặt mộc, Elly Trần make up ‘sương sương’, diện đồ sang chảnh khoe dáng chuẩn với 3 vòng nóng bỏng

Bị chê suốt ngày để mặt mộc, Elly Trần make up ‘sương sương’, diện đồ sang chảnh khoe dáng chuẩn với 3 vòng nóng bỏng

Trên trang cá nhân, hình ảnh mới nhất của diễn viên Elly Trần đang khiến cư dân mạng không ngừng xuýt xoa vì quá thần thái.

Xem thêm
Từ khóa:   Elly Trần

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 52 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026