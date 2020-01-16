Không mặc đồ đứng đánh răng, Hoa hậu Thu Hoài tá hỏa thấy người đu lủng lẳng ngoài cửa sổ

Hậu trường 16/01/2020 14:31

Dòng chia sẻ mới đây của Hoa hậu Thu Hoài kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" tại nhà riêng khiến bạn bè và người hâm mộ thích thú.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài vừa kể lại câu chuyện dở khóc dở cười mà cô gặp phải. Theo đó, Hoa hậu Phu nhân Thế giới Người Việt 2012 tiết lộ khi đang trong tình trạng không mặc gì đứng đánh răng, cô hốt hoảng phát hiện một người đàn ông đang lau kính ngoài cửa sổ.

Thu Hoài hài hước kể: "Bạn đang không mặc gì trên người đứng đánh răng cho đến khi... nhìn ra thấy một thằng đang đu lủng lẳng lau kính bên ngoài cửa sổ nhà bạn".

Trước tình huống quá bất ngờ, Hoa hậu Thu Hoài vô cùng hoảng hốt. Cô chỉ biết la lên và chạy ra ngoài.

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Hoa hậu Thu Hoài kể chuyện bị người khác nhìn thấy khi không mặc gì - Ảnh: FB

 

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Dân mạng chọc ghẹo Thu Hoài - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của nàng hậu đã nhận được rất nhiều bình luận chọc ghẹo từ đồng nghiệp và fan. 

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Sau hơn 4 năm yêu nhau, cô đã nhận lời cầu hôn của người yêu điển trai - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, Hoa hậu Thu Hoài gây chú ý khi được bạn trai Trí Tống cầu hôn. Cặp đôi chính thức hẹn hò từ tháng 9/2015. Công chúng hi vọng nàng hậu sẽ sớm báo tin vui lên xe hoa trong năm 2020.

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Nàng hậu ăn mặc lộng lẫy và được bạn trai Trí Tống tháp tùng đến một sự kiện mới đây - Ảnh: FB

Sau những đổ vỡ và tổn thương của quá khứ, Thu Hoài cho biết sẽ làm hợp đồng hôn nhân với bạn trai kém tuổi. Cô cho rằng đây là việc cần thiết để đảm bảo công bằng cho cả hai khi kết hôn, đặc biệt là với phụ nữ. Doanh nhân Trí Tống cũng đồng tình với suy nghĩ này của bạn gái.

Hoa hậu Thu Hoài hé lộ về hợp đồng hôn nhân và điều khoản phạt 2 triệu USD nếu ai chia tay trước do chính bạn trai đề xuất

Hoa hậu Thu Hoài hé lộ về hợp đồng hôn nhân và điều khoản phạt 2 triệu USD nếu ai chia tay trước do chính bạn trai đề xuất

Dù biết đa phần người Việt không quan tâm đến điều này nhưng Hoa hậu Thu Hoài cho rằng hợp đồng hôn nhân là thứ cần thiết.

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Từ khóa:   Thu Hoài bạn trai Hoa hậu Thu Hoài Trí Tống

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