Hoa hậu Thu Hoài được bạn trai kém 10 tuổi quỳ gối cầu hôn bằng nhẫn kim cương 'khủng'

Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Mâu Thủy, Hà Anh... và hàng loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Hoa hậu Thu Hoài tìm được hạnh phúc ở tuổi 43.
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Sau thời gian dài hẹn hò, Hoa hậu Thu Hoài vừa được bạn trai kém tuổi cầu hôn. Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt 2012 vô cùng bất ngờ khi nhận được lời cầu hôn của bạn trai Tống Trí đúng dịp lễ Giáng sinh. Mỹ nhân sinh năm 1976 cho biết, cô đã "đứng hình" 1 phút khi người yêu quỳ gối trước mặt bạn bè và nói lời yêu thương.
Hoa hậu Thu Hoài hạnh phúc chia sẻ: "Tôi bất ngờ vì anh quá chu đáo và thương mình. Lúc anh quỳ gối và khóc, tôi cứ chăm chú nghe. Tôi ngỡ ngàng không tin đây là sự thật, cũng không nghĩ nhanh như thế. Tôi hoàn toàn không ngờ anh đã cố gắng đến vậy".
Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai quỳ gối cầu hôn một cách lãng mạn tại Mỹ. Đồng thời cô đã đổi tình trạng hôn nhân sang "đã đính hôn", đánh dấu cột mốc quan trọng của đời mình.
Dưới bài viết, nàng hậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và fan. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hà Anh, Hari Won, Trương Ngọc Ánh, Thanh Thảo, Dương Triệu Vũ... cùng đông đảo bạn bè, đồng nghiệp để lại bình luận chúc phúc cho cặp đôi.