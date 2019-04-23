Ở tuổi 43, Hoa hậu Thu Hoài nói gì về tình yêu mà khiến chị em 'gật đầu lia lịa'?

Cô nêu lên định nghĩa tình yêu của riêng mình: "Tình yêu là một mối quan hệ làm người ta vui vẻ, hạnh phúc... Yêu không vui vẻ, không hạnh phúc, đâu ai gọi nó là tình yêu? Tất nhiên trong chuyện yêu đương phải có lúc này lúc khác, nhưng nếu bất hạnh và khổ sở chiếm phần nhiều thì nên xem lại thứ gọi là tình yêu đó. Cái đó kêu là mắc nợ nhau, chớ không phải là yêu".

Ít giờ trước, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ biến trang cá nhân của mình trở thành diễn đàn sôi nổi bàn luận về tình yêu. Theo đó, Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt 2012 đặt ra câu hỏi cho hội chị em về định nghĩa tình yêu .

Chưa dừng lại ở đó, nàng hậu sinh năm 1976 còn cho rằng, phụ nữ nên tỉnh táo hơn để nhìn nhận thế nào là yêu. Đừng xem tình yêu là thứ quá vĩ đại, không có nó cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa.

"Tình yêu nói cho cùng cũng chỉ là một thứ gia vị của cuộc sống mà thôi. Trên thực tế thì người ta chỉ chết vì bệnh, chết vì... đói ăn, chứ số người chết vì yêu hiếm lắm. Đó là những người bị mất lý trí, bị hoàn cảnh xô đẩy và thường thì, họ đặt quá nhiều kì vọng về thứ cảm xúc gọi là yêu.

Có lẽ đây là cách Hoa hậu Thu Hoài giữ tình yêu với bạn trai doanh nhân luôn bền lâu - Ảnh: FBNV

Nếu như mỗi người phụ nữ đều có thể tỉnh táo suy nghĩ được rằng yêu đương chỉ là một phần cuộc sống, rằng cơ hội để họ kiếm tìm một tình yêu tốt đẹp hơn luôn tồn tại thì có lẽ, số nạn nhân của tình yêu sẽ ít rất nhiều. Tại sao phải trả những cái giá quá đắt cho một thứ mình luôn có cơ hội sở hữu rất nhiều lần?", cô thẳng thắn nhận định.

Ở tuổi ngoài 40, nàng hậu ngày càng xinh đẹp và quyến rũ - Ảnh: FBNV

Kết bài viết, chân dài họ Nguyễn đưa ra lời khuyên rằng bên cạnh tình yêu và người yêu thì cuộc sống còn rất nhiều thứ phải lo và bận tâm. Yêu là để được hạnh phúc nhưng đừng vì nó mà vứt bỏ mọi thứ. Tuy nhiên, mọi người cũng đừng xem tình yêu như một trò chơi chỉ để vui.