Số hưởng như Hoa hậu Thu Hoài, chưa cưới bạn trai giàu có đã hứa 'cho hết' dù mẹ không thích

Hậu trường 16/06/2019 15:56

Sau những mối tình đổ vỡ, Hoa hậu Thu Hoài đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, ngọt ngào nhất bên bạn trai kém tuổi.

Trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt 2012 gây chú ý khi đăng ảnh "tình bể bình" bên bạn trai kém tuổi. Kèm theo đó, cô còn khiến chị em trầm trồ khi đăng tải dòng trạng thái khoe được người tình thương yêu, cưng chiều hết mực. Cụ thể, anh hứa sẽ cho bạn gái tất cả không cần phải chia dù tương lai ra sao.

Mỹ nhân sinh năm 1976 viết: "Chúng ta ngồi nói chuyện mai sau. Muốn chia 50/50 hay 30/70. Anh nói cho em hết. Má anh sẽ không thích nghe điều này. Phong cảnh hữu tình, câu chuyện thật lãng mạn quá đi chứ hả?".

Số hưởng như Hoa hậu Thu Hoài, chưa cưới bạn trai giàu có đã hứa 'cho hết' dù mẹ không thích - Ảnh 1
Nói về chuyện tương lai, bạn trai Hoa hậu Thu Hoài không cần chia gì và hứa cho cô hết - Ảnh: FBNV

Dòng tâm sự ngắn của nàng hậu khiến nhiều chị em trầm trồ, ngưỡng mộ. Công chúng cũng bày tỏ sự vui mừng với cuộc sống của Hoa hậu Thu Hoài hiện tại. Vượt qua chuyện tình cảm không mấy êm đẹp, ở tuổi ngoài 40, cô đã tìm được hạnh phúc thực sự bên người đàn ông trẻ tuổi, điển trai và tài năng.

Số hưởng như Hoa hậu Thu Hoài, chưa cưới bạn trai giàu có đã hứa 'cho hết' dù mẹ không thích - Ảnh 2
Cách đây không lâu, cả hai còn 'tay trong tay' xuất hiện trong sự kiện thời trang - Ảnh: FBNV
Số hưởng như Hoa hậu Thu Hoài, chưa cưới bạn trai giàu có đã hứa 'cho hết' dù mẹ không thích - Ảnh 3
Một trong những khoảnh khắc đời thường đáng yêu được cặp đôi đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Bạn trai Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt 2012 là một doanh nhân Việt kiều tên Trí Tống, sinh năm 1986 kém cô 10 tuổi. Sau khi công khai mối quan hệ, cả hai thoải mái xuất hiện tình tứ tại nhiều sự kiện. Mỹ nhân sinh năm 1976 luôn dành nhiều cử chỉ ngọt ngào cho người đàn ông của mình.

Ở tuổi 43, Hoa hậu Thu Hoài nói gì về tình yêu mà khiến chị em 'gật đầu lia lịa'?

Ở tuổi 43, Hoa hậu Thu Hoài nói gì về tình yêu mà khiến chị em 'gật đầu lia lịa'?

"Tình yêu là một mối quan hệ làm người ta vui vẻ, hạnh phúc", Hoa hậu Thu Hoài định nghĩa về tình yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Thu Hoài hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt 2012

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 8 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026