Số hưởng như Hoa hậu Thu Hoài, chưa cưới bạn trai giàu có đã hứa 'cho hết' dù mẹ không thích

Sau những mối tình đổ vỡ, Hoa hậu Thu Hoài đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, ngọt ngào nhất bên bạn trai kém tuổi.

Trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt 2012 gây chú ý khi đăng ảnh "tình bể bình" bên bạn trai kém tuổi. Kèm theo đó, cô còn khiến chị em trầm trồ khi đăng tải dòng trạng thái khoe được người tình thương yêu, cưng chiều hết mực. Cụ thể, anh hứa sẽ cho bạn gái tất cả không cần phải chia dù tương lai ra sao.

Mỹ nhân sinh năm 1976 viết: "Chúng ta ngồi nói chuyện mai sau. Muốn chia 50/50 hay 30/70. Anh nói cho em hết. Má anh sẽ không thích nghe điều này. Phong cảnh hữu tình, câu chuyện thật lãng mạn quá đi chứ hả?".

Nói về chuyện tương lai, bạn trai Hoa hậu Thu Hoài không cần chia gì và hứa cho cô hết - Ảnh: FBNV

Dòng tâm sự ngắn của nàng hậu khiến nhiều chị em trầm trồ, ngưỡng mộ. Công chúng cũng bày tỏ sự vui mừng với cuộc sống của Hoa hậu Thu Hoài hiện tại. Vượt qua chuyện tình cảm không mấy êm đẹp, ở tuổi ngoài 40, cô đã tìm được hạnh phúc thực sự bên người đàn ông trẻ tuổi, điển trai và tài năng.

Cách đây không lâu, cả hai còn 'tay trong tay' xuất hiện trong sự kiện thời trang - Ảnh: FBNV



Một trong những khoảnh khắc đời thường đáng yêu được cặp đôi đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Bạn trai Hoa hậu Phu nhân Thế giới người Việt 2012 là một doanh nhân Việt kiều tên Trí Tống, sinh năm 1986 kém cô 10 tuổi. Sau khi công khai mối quan hệ, cả hai thoải mái xuất hiện tình tứ tại nhiều sự kiện. Mỹ nhân sinh năm 1976 luôn dành nhiều cử chỉ ngọt ngào cho người đàn ông của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-huong-nhu-hoa-hau-thu-hoai-chua-cuoi-ban-trai-giau-co-da-hua-cho-het-du-me-khong-thich-328287.html