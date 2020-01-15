Hoa hậu Thu Hoài hé lộ về hợp đồng hôn nhân và điều khoản phạt 2 triệu USD nếu ai chia tay trước do chính bạn trai đề xuất

Dù biết đa phần người Việt không quan tâm đến điều này nhưng Hoa hậu Thu Hoài cho rằng hợp đồng hôn nhân là thứ cần thiết.

Sau thời gian dài bên nhau, cuối năm 2019, Hoa hậu Thu Hoài hạnh phúc khi được bạn trai Trí Tống cầu hôn. Nhiều người tin rằng hôn lễ của Hoa hậu Phu nhân Thế giới Người Việt 2012 sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Hoa hậu Thu Hoài được bạn trai kém tuổi cầu hôn trong chuyến du lịch Châu Âu - Ảnh: FB Mới đây, chân dài này cho biết cô và bạn trai sẽ có một bản hợp đồng hôn nhân để đảm bảo sự công bằng cho cả hai khi đến với nhau. Với người Việt thì đây là một việc làm khá lạ lẫm, thậm chí không ít ý kiến cho rằng đó là sự toan tính khó chấp nhận.

Cô hé lộ về điều khoản bị phạt 2 triệu đô la: "Tôi và Trí đã thống nhất từ đầu rằng, chúng tôi sẽ có một hợp đồng hôn nhân rành mạch, rõ ràng. Có cả sự tham vấn của bè bạn, luật sư và quyết định từ chính mỗi người. Mọi thứ diễn ra trong vui vẻ và thậm chí, Trí còn đề nghị đưa thêm một điều khoản: Ai bỏ trước sẽ bị phạt tới 2 triệu đô la Mỹ! Nghe ổn đó chứ, nhất là với những người đang chuẩn bị bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Món tiền phạt khổng lồ đó có thể khiến bất kì ai phải dè chừng nếu muốn chia tay. Và như vậy, cặp đôi nào cũng có thể ở bên nhau lâu dài hơn nữa?".

Mọi người đang mong đợi 'tin vui' chính thức từ nàng hậu - Ảnh: FB Tuy nhiên, Thu Hoài không chấp nhận điều khoản này và xem đây như một câu chuyện đùa vui: "Bởi những điều khoản kiểu này nghe thì lãng mạn và hay ho nhưng thực chất lại chính là cái hố để chúng ta tự nhảy vào. Khi người ta buộc phải sống chung với nhau chỉ vì không muốn mất tiền, đó là một điều tồi tệ. Số tiền phạt lúc đó không còn là thứ giữ lại hạnh phúc, mà sẽ là khởi nguồn cho những toan tính tệ hại nhất”. Thu Hoài cho rằng: 'Sòng phẳng là một thói quen tốt, chứ không phải điều gì cần xấu hổ' - Ảnh: FB "Tình cảm không thể ràng buộc bằng tiền bạc. Hôn nhân lại càng không. Khi con tim không còn rung động, đó là lúc mọi thứ nên kết thúc. Hợp đồng hôn nhân vốn làm ra để đảm bảo sự công bằng cho mỗi người, chứ không phải một vụ làm ăn kinh tế”, cô chia sẻ.

Hoa hậu Thu Hoài được bạn trai kém 10 tuổi quỳ gối cầu hôn bằng nhẫn kim cương 'khủng' Đàm Vĩnh Hưng, Hari Won, Mâu Thủy, Hà Anh... và hàng loạt sao Việt gửi lời chúc mừng Hoa hậu Thu Hoài tìm được hạnh phúc ở tuổi 43.

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