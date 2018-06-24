Không còn im lặng bỏ qua, Hà Hồ quyết trừng trị những kẻ hãm hại mình bằng cách này

Hậu trường 24/06/2018 08:11

"Tôi muốn những kẻ hãm hại tôi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật", Hồ Ngọc Hà tuyên bố.

Dù đã trở thành "nữ hoàng giải trí", sở hữu loạt bản hit đình đám và lượng người hâm mộ đông đảo nhưng cái tên Hồ Ngọc Hà luôn vướng phải những scandal không đáng có.

Không còn im lặng bỏ qua, Hà Hồ quyết trừng trị những kẻ hãm hại mình bằng cách này - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà thường xuyên vướng vào những tin đồn thất thiệt - Ảnh minh họa: Internet

Cách đây không lâu, có thông tin cho rằng Hà Hồ đã hết thời có cát sê thấp chỉ ngang hàng với ca sĩ hạng B và phải chuyển hướng sang kinh doanh son. Trước thông tin này, nữ ca sĩ và một số đồng nghiệp thân thiết với cô đã lập tức lên tiếng phủ nhận.

Không còn im lặng bỏ qua, Hà Hồ quyết trừng trị những kẻ hãm hại mình bằng cách này - Ảnh 2
Càng nổi tiếng lại càng có nhiều thị phi bám lấy Hà Hồ - Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải lần đầu tiên giọng ca Cả một trời thương nhớ vướng phải những tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, không chỉ giải thích và bỏ qua như trước, lần này Hồ Ngọc Hà muốn nhờ đến pháp luật.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện trước đêm chung kết Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng - DIFF 2018, nữ ca sĩ sinh năm 1984 cho biết chính sự im lặng đã khiến những tin đồn đi quá xa và giờ cô cần thay đổi.

"Tôi nghĩ có lẽ thị phi cứ bám lấy tôi dù tôi luôn muốn đẩy nó ra xa khỏi cuộc sống của mình. Nếu nói tôi không quan tâm đến thị phi thì không đúng, dù tôi thường im lặng. Tuy nhiên, đã đến lúc tôi phải xem lại sự 'im lặng' của mình, vì càng im lặng thì những sự vẽ vời về tôi qua những tin đồn lại càng đi quá đà, bởi những kẻ chuyên đi nói xấu và muốn chôn vùi người khác bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất".

Không còn im lặng bỏ qua, Hà Hồ quyết trừng trị những kẻ hãm hại mình bằng cách này - Ảnh 3
Nữ ca sĩ cho rằng mình không thể im lặng thêm nữa - Ảnh minh họa: Internet

Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, dù đối mặt với nhiều thị phi bạn gái Kim Lý luôn tỏ ra thờ ơ và phớt lờ mọi chuyện. Tuy nhiên, Hà Hồ khẳng định điều đó không có nghĩa cô chẳng biết gì và dễ dàng bỏ qua.

"Tôi sẽ thu thập đủ bằng chứng diễn ra trong suốt thời gian qua, sau đó sẽ mời luật sư để làm việc một lần cho xong tất cả mọi chuyện. Tôi muốn những kẻ hãm hại tôi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, và đó cũng là câu trả lời cho những thắc mắc của mọi người về tôi, để không cho rằng tôi là 'kẻ này, kẻ kia' nữa. Khi mọi thứ được pháp luật phân xử, trắng đen sẽ rõ ràng", Hồ Ngọc Hà mạnh mẽ tuyên bố.

Không còn im lặng bỏ qua, Hà Hồ quyết trừng trị những kẻ hãm hại mình bằng cách này - Ảnh 4
Bạn gái Kim Lý quyết nhờ đến pháp luật để trừng trị những kẻ tung tin đồn xấu về mình - Ảnh minh họa: Internet

 

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