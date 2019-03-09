Khôn như Đức Thịnh, 8/3 tặng vợ 'cả thế giới' chỉ trừ hai thứ đắt giá này

Mới đây, diễn viên Thanh Thúy khiến dân mạng thích thú khi chia sẻ món quà đặc biệt của ông xã Đức Thịnh mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Dù đi quay xa nhà, nhưng đạo diễn phim Trạng Quỳnh cũng không quên chuẩn bị hoa kèm một tấm thiệp ghi những lời chúc ý nghĩa gửi đến vợ.

Đức Thịnh viết: “Chúc vợ yêu mau hồi phục, sức khỏe , sắc vóc nè. Anh không giỏi mua quà lại ở xa, nên giúp anh nha em. Em được phép mua bất cứ thứ gì tùy thích không giới hạn giá tiền… Đừng mua nhà và ôtô là được. Hehe”.

Dân mạng phát hờn với món quà Thanh Thúy nhận được trong ngày 8/3 - Ảnh: FBNV

Thanh Thúy đọc được lời nhắn của ông xã khi đang đi trên đường. Lúc đầu cô khá háo hức nhưng khi đọc đến dòng cuối cùng, bà mẹ hai con như bị “vỡ mộng”.

Thanh Thúy chia sẻ tâm trạng khi nhận được quà của chồng: “Đọc xong em xốn xang trong lòng quá chồng yêu Đỗ Đức Thịnh ạ! Em ở nhà thì em đã có cơ hội thực hiện điều em luôn yêu thích đó là: ‘Mua cho em cái hột xoàn rồi’. 8/3 chỉ có một ngày thôi, ba hôm nữa em về thì cái giấy này nó còn có giá trị không nhỉ? Mà cái tin nhắn sao câu trước nó thả mà câu sau nó chặn vậy".

Sau hơn 10 năm chung sống và trải qua nhiều biến cố, hôn nhân của Thanh Thúy - Đức Thịnh ngày càng vững chắc - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, hội chị em thích thú để lại bình luận chia sẻ, đồng cảm với Thanh Thúy. Đồng thời, nhiều người còn khen Đức Thịnh "khôn" khi hào phóng tặng quà cho vợ nhưng vẫn biết giới hạn điểm dừng không để bà xã làm mình “thủng túi”.