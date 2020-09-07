Khoe 'sương sương' vài bức ảnh đời thường, con gái út Quyền Linh gây mê mẩn vì trổ mã xinh đẹp chẳng kém chị gái

Hậu trường 07/09/2020 15:52

Mới 12 tuổi, bé Hạt Dẻ - con gái Quyền Linh và Dạ Thảo đã cao lớn bất ngờ. Cô bé được khen hết lời vì ngày càng ra dáng thiếu nữ xinh đẹp.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống đời thường của nghệ sĩ Quyền Linh được công chúng quan tâm hơn cả. Cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 20 năm của nam MC và vợ doanh nhân được mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Quyền Linh và Dạ Thảo có hai cô con gái xinh đẹp là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

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MC Quyền Linh có hai cô con gái xinh như hoa hậu - Ảnh: FB

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Mỗi khi được ba mẹ cho lộ diện, Lọ Lem và Hạt Dẻ được khen ngợi hết lời - Ảnh: FB

Nếu con gái đầu Lọ Lem được kỳ vọng sẽ trở thành hoa hậu trong tương lai, thì cô em út Hạt Dẻ cũng xinh đẹp không kém.

Ở tuổi 12, con gái út nhà Quyền Linh sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt vô cùng xinh xắn và được nhận xét mang nhiều nét đẹp của bố mẹ. Mới đây, một vài hình ảnh đời thường của Hạt Dẻ được chia sẻ khiến dân mạng "tan chảy". Không phấn son hay quần áo đắt tiền, con gái Quyền Linh vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều dân mạng dự đoán trong tương lai không xa cô bé sẽ trở thành một mỹ nhân đình đám của showbiz Việt.

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Ở tuổi 12, bé Hạt Dẻ ngày càng cao lớn và xinh xắn - Ảnh: Internet
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Cô bé sở hữu gương mặt sắc nét, nụ cười duyên - Ảnh: Internet

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Con gái Quyền Linh hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân trong tương lai - Ảnh: FB

Trước đó, trong bài đăng mừng Hạt Dẻ tròn 12 tuổi, Dạ Thảo đã viết đôi dòng tâm sự về con gái cưng. Cô tiết lộ con gái đang ở tuổi dậy thì nên cao rất nhanh và gần bằng chị Lọ Lem. Tuy còn ngây ngô nhưng con gái Quyền Linh sống rất tình cảm, biết quan tâm ba mẹ và chị gái.

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Từ khóa:   Quyền Linh và Dạ Thảo MC Quyền Linh bé Hạt Dẻ

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