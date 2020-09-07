Khoe 'sương sương' vài bức ảnh đời thường, con gái út Quyền Linh gây mê mẩn vì trổ mã xinh đẹp chẳng kém chị gái

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống đời thường của nghệ sĩ Quyền Linh được công chúng quan tâm hơn cả. Cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 20 năm của nam MC và vợ doanh nhân được mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Quyền Linh và Dạ Thảo có hai cô con gái xinh đẹp là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Mỗi khi được ba mẹ cho lộ diện, Lọ Lem và Hạt Dẻ được khen ngợi hết lời - Ảnh: FB

Nếu con gái đầu Lọ Lem được kỳ vọng sẽ trở thành hoa hậu trong tương lai, thì cô em út Hạt Dẻ cũng xinh đẹp không kém.

Ở tuổi 12, con gái út nhà Quyền Linh sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt vô cùng xinh xắn và được nhận xét mang nhiều nét đẹp của bố mẹ. Mới đây, một vài hình ảnh đời thường của Hạt Dẻ được chia sẻ khiến dân mạng "tan chảy". Không phấn son hay quần áo đắt tiền, con gái Quyền Linh vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều dân mạng dự đoán trong tương lai không xa cô bé sẽ trở thành một mỹ nhân đình đám của showbiz Việt.