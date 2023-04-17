Khoe 'siêu biệt thự' triệu đô 3000m2 hơn 10 phòng ngủ, netizen choáng ngợp trước sự giàu có của Vy Oanh

Hậu trường 17/04/2023 10:19

Người hâm mộ không khỏi phần choáng váng trước sự giàu có của nữ ca sỹ Vy Oanh.

Hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư nhưng tài sản của nữ ca sĩ Vy Oanh khiến dân tình choáng váng vì không phải dạng vừa. Vợ chồng ca sĩ 8x sở hữu căn biệt thự ở Hải Phòng có diện tích khủng 3.000m2, hơn 10 phòng ngủ và sở hữu nhiều thiết bị hiện đại tân tiến nhất ở thời điểm hiện tại dành cho một căn nhà. 

Khoe 'siêu biệt thự' triệu đô 3000m2 hơn 10 phòng ngủ, netizen choáng ngợp trước sự giàu có của Vy Oanh - Ảnh 1
Vy Oanh - Ảnh: Internet

Được biết bên trong căn biệt thự này có đầy đủ mọi thứ mà mọi người đều ao ước khi còn có cả hồ bơi, phòng gym, phòng giải trí,....Dù không chia sẻ về mức giá nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ thấy giá trị của căn nhà này là vô cùng khủng. 

Khoe 'siêu biệt thự' triệu đô 3000m2 hơn 10 phòng ngủ, netizen choáng ngợp trước sự giàu có của Vy Oanh - Ảnh 2

Khoe 'siêu biệt thự' triệu đô 3000m2 hơn 10 phòng ngủ, netizen choáng ngợp trước sự giàu có của Vy Oanh - Ảnh 3
 Khung cảnh bên ngoài của căn biệt thự giá trị chục tỷ của Vy Oanh - Ảnh: Internet

Nói về thiết kế bên trong căn nhà, nữ ca sỹ chia sẻ: "Ngôi nhà này chúng tôi xây dựng trước nhà ở Sài Gòn. Chồng tôi là người sống thiên về gia đình nên muốn xây căn nhà thật rộng, giống nhà tổ để thỉnh thoảng đại gia đình cùng sum họp vào các dịp đặc biệt. Vợ chồng tôi luôn yêu thích không khí đông vui mỗi khi người thân cùng tề tựu. Ông xã tôi là anh cả nên càng có trách nhiệm với gia đình".

Không chỉ có căn biệt thự hơn 3.000m2 ở Hải Phòng, giọng ca Đồng Xanh còn sở hữu căn nhà rộng 1.400m2 ở vị trí đắc địa ngay tại quận 2. Vào năm 2019, Vy Oanh đã khoe trọn mọi ngóc ngách trong căn nhà chục tỷ đó và theo một số netizen đó chính là một nơi ở mà biết bao nhiêu người mong muốn được hưởng thụ một lần trong đời. 

Khoe 'siêu biệt thự' triệu đô 3000m2 hơn 10 phòng ngủ, netizen choáng ngợp trước sự giàu có của Vy Oanh - Ảnh 4Khoe 'siêu biệt thự' triệu đô 3000m2 hơn 10 phòng ngủ, netizen choáng ngợp trước sự giàu có của Vy Oanh - Ảnh 5Khoe 'siêu biệt thự' triệu đô 3000m2 hơn 10 phòng ngủ, netizen choáng ngợp trước sự giàu có của Vy Oanh - Ảnh 6

Nữ ca sĩ 8x từng cho biết đây cũng là ngôi nhà hai vợ chồng lựa chọn ở nhiều nhất vì mang những kỷ niệm đặc biệt. Giọng ca Đồng Xanh chia sẻ: "Vy Oanh và ông xã ở ngôi nhà này cũng khá lâu rồi. Ngay từ ngày đính hôn thì 2 vợ chồng đã về đây. Đây là nơi gắn kết rất nhiều kỷ niệm quan trọng của cuộc đời mình như là lập gia đình, sinh con cái. Cả hai vợ chồng Oanh ai cũng thích gần gũi thiên nhiên, thoáng mát, thiết kế tối giản dựa trên gam màu sáng". Được biết, ngoài căn hộ này, Vy Oanh cũng đang sở hữu một số biệt thự khác ở trong và ngoài nước.

Nguyễn Thị Mỹ Oanh thường được biết đến với nghệ danh Vy Oanh, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Việt Nam. Cô chuyên hát dòng nhạc ballad Việt với giọng hát nhẹ nhàng. Vy Oanh được khán giả biết đến sau thành công của các ca khúc như Để cho em khóc, Đồng xanh...

HOT: Trang cá nhân của Vy Oanh bất ngờ 'bay màu' sau khi gửi đơn cầu cứu đến công an

HOT: Trang cá nhân của Vy Oanh bất ngờ 'bay màu' sau khi gửi đơn cầu cứu đến công an

Những ngày vừa qua, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (39 tuổi, ca sĩ Vy Oanh).

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