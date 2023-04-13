Đã lên tiếng xin lỗi và hứa không review quán ăn nữa, 'Chiến thần review' Hà Linh vẫn không được netizen chấp nhận

Theo đó, chia sẻ trong clip, nữ Tiktoker cho biết: "Ngày xưa em đã ngạo mạn nói rằng sẽ tự lập một group anti nhưng ngày hôm nay em đã có rất nhiều group anti chính mình với con số thành viên thật sự rất lớn".

Mới đây trên fanpage cá nhân của mình, nữ Tiktoker Hà Linh, người được cộng đồng biết đến với danh xưng “chiến thần review” đã đăng tải một video có tiêu đề: "Xin lỗi mọi người và thông báo dừng hẳn việc review quán ăn".

Cô nàng cho biết bản thân đã cảm thấy cách review của mình đã gây ảnh hưởng tới nhiều người và muốn xin lỗi vì những gì mình đã gây ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Đồng thời nhấn mạnh một điều sẽ dừng hẳn việc đánh giá các quán ăn hot nữa nhưng riêng đối với mĩ phẩm, Hà Linh xin mọi người cho mình giữ được sự chân thật khi review.

"Bản thân tôi khi trải nghiệm một sản phẩm và có quá nhiều nhược điểm cũng không thể nào lên video cũng như khen được. Nhưng khi nói thật về trải nghiệm của mình thì lại thành đạp đổ bát cơm của người khác.

Hành động chấp nhận sai và sửa đổi của Hà Linh đã nhận được nhiều sự táng dương khích lệ từ phía cư dân mạng bởi ai trong bất kỳ độ tuổi nào cũng đều có những sai lầm nhưng nếu biết cách sửa đổi vẫn xứng đáng được cho một cơ hội để làm lại từ đầu.

Thế nhưng nhiều người cũng tức giận và cho biết không tha thứ cho “chiến thần Hà Linh, vì “Người ta mất chén cơm giờ ở đó xin lỗi là xong à?” – một tài khoản viết.

Một khán giả khác cũng bức xúc: "Đâu phải cứ làm sai rồi lên xin lỗi là được đâu. Nếu vậy thì những người từng bị review bẩn làm ảnh hưởng kinh doanh, thậm chí ra đường ở thì có lấy lại sự nghiệp được hay không. Thay vì xin lỗi, hãy khắc phục hậu quả đi".

Hiện tranh cãi về việc này vẫn còn đang diễn ra rất gay gắt và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.