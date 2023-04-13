Đã lên tiếng xin lỗi và hứa không review quán ăn nữa, 'Chiến thần review' Hà Linh vẫn không được netizen chấp nhận

Hậu trường 13/04/2023 13:25

Liên quan đến vụ Chiến thần review Hà Linh, dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng có vẻ làn sóng chỉ trích nữ reviewer này vẫn chưa dừng lại.

Mới đây trên fanpage cá nhân của mình, nữ Tiktoker Hà Linh, người được cộng đồng biết đến với danh xưng “chiến thần review” đã đăng tải một video có tiêu đề: "Xin lỗi mọi người và thông báo dừng hẳn việc review quán ăn".

Theo đó, chia sẻ trong clip, nữ Tiktoker cho biết: "Ngày xưa em đã ngạo mạn nói rằng sẽ tự lập một group anti nhưng ngày hôm nay em đã có rất nhiều group anti chính mình với con số thành viên thật sự rất lớn".

Đã lên tiếng xin lỗi và hứa không review quán ăn nữa, 'Chiến thần review' Hà Linh vẫn không được netizen chấp nhận - Ảnh 1
Võ Hà Linh - Ảnh: Internet

 

Cô nàng cho biết bản thân đã cảm thấy cách review của mình đã gây ảnh hưởng tới nhiều người và muốn xin lỗi vì những gì mình đã gây ra trong khoảng thời gian vừa rồi. Đồng thời nhấn mạnh một điều sẽ dừng hẳn việc đánh giá các quán ăn hot nữa nhưng riêng đối với mĩ phẩm, Hà Linh xin mọi người cho mình giữ được sự chân thật khi review.

"Bản thân tôi khi trải nghiệm một sản phẩm và có quá nhiều nhược điểm cũng không thể nào lên video cũng như khen được. Nhưng khi nói thật về trải nghiệm của mình thì lại thành đạp đổ bát cơm của người khác. 

Đã lên tiếng xin lỗi và hứa không review quán ăn nữa, 'Chiến thần review' Hà Linh vẫn không được netizen chấp nhận - Ảnh 2Đã lên tiếng xin lỗi và hứa không review quán ăn nữa, 'Chiến thần review' Hà Linh vẫn không được netizen chấp nhận - Ảnh 3

 

Hành động chấp nhận sai và sửa đổi của Hà Linh đã nhận được nhiều sự táng dương khích lệ từ phía cư dân mạng bởi ai trong bất kỳ độ tuổi nào cũng đều có những sai lầm nhưng nếu biết cách sửa đổi vẫn xứng đáng được cho một cơ hội để làm lại từ đầu. 

Thế nhưng nhiều người cũng tức giận và cho biết không tha thứ cho “chiến thần Hà Linh, vì “Người ta mất chén cơm giờ ở đó xin lỗi là xong à?” – một tài khoản viết.

Một khán giả khác cũng bức xúc: "Đâu phải cứ làm sai rồi lên xin lỗi là được đâu. Nếu vậy thì những người từng bị review bẩn làm ảnh hưởng kinh doanh, thậm chí ra đường ở thì có lấy lại sự nghiệp được hay không. Thay vì xin lỗi, hãy khắc phục hậu quả đi".

Hiện tranh cãi về việc này vẫn còn đang diễn ra rất gay gắt và chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Nóng: Một nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz nghi bị bắt do sử dụng chất cấm

Nóng: Một nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz nghi bị bắt do sử dụng chất cấm

Mới đây nhất trên MXH Việt Nam, netizen đang vô cùng xôn xao khi xuất hiện hình ảnh của một ca sĩ nổi tiếng nghi bị tạm giữ trong phòng điều tra vì sử dụng chất cấm.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiktoker Võ Hà Linh Võ Hà Linh Võ Hà Linh xin lỗi sao Việt Tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'