Khoe giữ sạch tiền của bạn trai, Linh Chi thẳng thừng tuyên bố: ‘Tiền bạc là cách thể hiện tình yêu thực tế nhất’

Hậu trường 07/06/2019 16:11

Trên trang cá nhân, Linh Chi cho biết cô là người quản lý toàn bộ thu nhập của Lâm Vinh Hải, đồng thời chia sẻ về quan niệm “tình – tiền” trong tình yêu.

Bỏ ngoài tai những chỉ trích của cư dân mạng, Linh Chi vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên Lâm Vinh Hải. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc được vị hôn phu yêu thương, chiều chuộng mỗi ngày.

Khoe giữ sạch tiền của bạn trai, Linh Chi thẳng thừng tuyên bố: ‘Tiền bạc là cách thể hiện tình yêu thực tế nhất’ - Ảnh 1
Linh Chi từng bị coi là 'kẻ thứ 3' phá vỡ hạnh phúc của Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu - Ảnh: Internet

Mới đây, Linh Chi bất ngờ tiết lộ cô chính là người quản lý thu nhập của Lâm Vinh Hải. Bên cạnh đó, người đẹp còn thẳng thắn nêu ra quan điểm về tình yêu sau những đúc kết từ bản thân.

Cụ thể, Linh Chi cho biết: “Tiền bạc không thể dùng để đong đếm tình cảm, nhưng thực tế thì đây lại chính là cách thể hiện tình yêu thực tế nhất mà đàn ông có thể làm cho người phụ nữ của mình”.

Bên cạnh đó, cô không quên nhấn mạnh rằng phụ nữ cần tỉnh táo để nhận biết được người đàn ông bên cạnh có thực sự yêu thương mình hay không: “Một người sẵn sàng chi tiền cho bạn chưa hẳn đã yêu bạn, nhưng một người không bao giờ muốn bỏ tiền ra vì bạn thì chắc chắn anh ta không hề yêu bạn”.

Khoe giữ sạch tiền của bạn trai, Linh Chi thẳng thừng tuyên bố: ‘Tiền bạc là cách thể hiện tình yêu thực tế nhất’ - Ảnh 2
Bài đăng của Linh Chi - Ảnh: Internet

Cuối cùng, Linh Chi cho biết Lâm Vinh Hải sẵn sàng thay đổi những thói quen xấu để không làm ảnh hưởng đến gia đình. Với nam vũ công, Linh Chi là ưu tiên hàng đầu, là người quan trọng và quý giá nhất cuộc đời.

Khoe giữ sạch tiền của bạn trai, Linh Chi thẳng thừng tuyên bố: ‘Tiền bạc là cách thể hiện tình yêu thực tế nhất’ - Ảnh 3
Lâm Vinh Hải rất chiều chuộng Linh Chi - Ảnh: Internet

Có thể thấy, trong mắt Linh Chi, vị hôn phu của cô là người đàn ông vô cùng tuyệt vời. Bởi lẽ, anh luôn sẵn sàng quan tâm cô vô điều kiện và cùng cô vượt qua mọi đàm tiếu để có được hạnh phúc như hiện tại.

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Từ khóa:   Linh Chi Linh Chi - Lâm Vinh Hải

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