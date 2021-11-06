Khoe ảnh thôi nôi cặp song sinh, CĐM lại chỉ tập trung vào vòng 2 'nhu nhú' của Hồ Ngọc Hà, phải chăng Subeo lại sắp có em?

Hậu trường 06/11/2021 14:02

Sau khi "xả" kho ảnh mừng thôi nôi 2 bé sinh đôi Leon - Lisa, Hồ Ngọc Hà bất ngờ khiến CĐM nghi vấn có tin vui lần 3 vì vòng 2 lớn bất thường.

Ngày 4/11 vừa qua, Hồ Ngọc Hà tổ chức tiệc sinh nhật 1 tuổi cho cặp song sinh Leon - Lisa vô cùng hoành tráng. Bữa tiệc của bộ đôi hot nhất nhì showbiz Việt hội tụ đông đủ dàn celeb nổi tiếng như vợ chồng Dương Khắc Linh, Dương Triệu Vũ... Cũng nhân dịp này, Hà Hồ và ông xã Kim Lý đã "xả" kho bộ ảnh đẹp như mơ của đại gia đình khiến CĐM được một phen trầm trồ.

Ho Ngoc Ha 1
Ho Ngo Ha 2
Lấy tone trắng làm chủ đạo, buổi tiệc nhẹ nhàng, sang trọng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đình đám - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sự chú ý của cư dân mạng bất ngờ đổ dồn về vòng 2 có chút "nhấp nhô" của nữ hoàng giải trí thay vì 2 nhân vật nhí. 

Trong một số khoảnh khắc, nữ ca sĩ để lộ vòng 2 tương đối lùm xùm, thậm chí khiến netizen đoán ngay đang có em bé lần 3.

Ho Ngo Ha 3
Trong khoảnh khắc bế bé Lisa, vòng 2 của Hà Hồ nhô lên thấy rõ - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, trong bữa tiệc hôm 4/11, Hà Hồ diện một trang phục khá rộng và thoải mái. Nên không ít ý kiến cho rằng có lẽ do hiệu ứng phồng của chiếc váy đã vô tình khiến nữ ca sĩ bị đồn có thai.

Ho Ngo Ha 4
Bình luận suy đoán của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần khiến công chúng tá hỏa vì vòng 2 thay đổi kích thước liền tù tì. Mới khoe eo thon dáng gọn mấy hôm thì ngay sau đó lại lộ vòng bụng nhu nhú.

Ho Ngo Ha 5
Ho Ngo Ha 6
Nữ ca sĩ chăm tập luyện để lấy lại vóc dáng - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, trong một lần đu trend biến hình cùng CĐM, nữ hoàng giải trí lại để lộ vòng eo bánh mì, kém thon gọn, khác xa với ảnh tự đăng khiên dân tình được một phen "tìm hộ eo chuẩn".

Ho Ngo Ha 7
Sau 1 năm sinh con, người đẹp vẫn để lộ nhược điểm vòng 2 to tướng trong nhiều clip TikTok - Ảnh cắt từ clip 
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Leon - Lisa Hồ Ngọc Hà mang thai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 28 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?