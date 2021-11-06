Khoe ảnh thôi nôi cặp song sinh, CĐM lại chỉ tập trung vào vòng 2 'nhu nhú' của Hồ Ngọc Hà, phải chăng Subeo lại sắp có em?

Sau khi "xả" kho ảnh mừng thôi nôi 2 bé sinh đôi Leon - Lisa, Hồ Ngọc Hà bất ngờ khiến CĐM nghi vấn có tin vui lần 3 vì vòng 2 lớn bất thường.

Ngày 4/11 vừa qua, Hồ Ngọc Hà tổ chức tiệc sinh nhật 1 tuổi cho cặp song sinh Leon - Lisa vô cùng hoành tráng. Bữa tiệc của bộ đôi hot nhất nhì showbiz Việt hội tụ đông đủ dàn celeb nổi tiếng như vợ chồng Dương Khắc Linh, Dương Triệu Vũ... Cũng nhân dịp này, Hà Hồ và ông xã Kim Lý đã "xả" kho bộ ảnh đẹp như mơ của đại gia đình khiến CĐM được một phen trầm trồ. Lấy tone trắng làm chủ đạo, buổi tiệc nhẹ nhàng, sang trọng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đình đám - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, sự chú ý của cư dân mạng bất ngờ đổ dồn về vòng 2 có chút "nhấp nhô" của nữ hoàng giải trí thay vì 2 nhân vật nhí.

Trong một số khoảnh khắc, nữ ca sĩ để lộ vòng 2 tương đối lùm xùm, thậm chí khiến netizen đoán ngay đang có em bé lần 3. Trong khoảnh khắc bế bé Lisa, vòng 2 của Hà Hồ nhô lên thấy rõ - Ảnh chụp màn hình Có thể thấy, trong bữa tiệc hôm 4/11, Hà Hồ diện một trang phục khá rộng và thoải mái. Nên không ít ý kiến cho rằng có lẽ do hiệu ứng phồng của chiếc váy đã vô tình khiến nữ ca sĩ bị đồn có thai.

Bình luận suy đoán của CĐM - Ảnh chụp màn hình Trước đó, nữ ca sĩ cũng nhiều lần khiến công chúng tá hỏa vì vòng 2 thay đổi kích thước liền tù tì. Mới khoe eo thon dáng gọn mấy hôm thì ngay sau đó lại lộ vòng bụng nhu nhú. Nữ ca sĩ chăm tập luyện để lấy lại vóc dáng - Ảnh chụp màn hình Mới đây, trong một lần đu trend biến hình cùng CĐM, nữ hoàng giải trí lại để lộ vòng eo bánh mì, kém thon gọn, khác xa với ảnh tự đăng khiên dân tình được một phen "tìm hộ eo chuẩn". Sau 1 năm sinh con, người đẹp vẫn để lộ nhược điểm vòng 2 to tướng trong nhiều clip TikTok - Ảnh cắt từ clip

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