Khoe ảnh ở nhà mùa dịch, Hà Tăng gây lo lắng vì thân hình gầy đáng báo động

Người hâm mộ vô cùng lo lắng bởi vóc dáng ngày càng gầy của "Ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời - diễn viên Tăng Thanh Hà.

Dù không còn tham gia vào các hoạt động của làng giải trí Việt, nhưng diễn viên Tăng Thanh Hà vẫn rất chăm tập luyện, giữ dáng. Mới đây, bà mẹ hai con gây chú ý khi vừa đăng tải bức ảnh khoe body lên Instagram cá nhân. Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, lo cho chồng con, cô tranh thủ tập luyện tại nhà trong mùa dịch. Tuy nhiên hình ảnh mới nhất của “Ngọc nữ màn ảnh Việt” lại khiến người hâm mộ lo lắng vì quá gầy.

Hình ảnh mới nhất của Tăng Thanh Hà - Ảnh: Instagram

Trong ảnh, Hà Tăng diện đồ thể thao bó sát khoe vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa. Tuy nhiên, fan nhận ra đôi tay và phần cổ của bà mẹ hai con khá gầy gò. Đa số mọi người đều khuyên nữ diễn viên “Bỗng dưng muốn khóc” nên tăng thêm một vài cân để cơ thể đầy đặn và tươi tắn hơn.

Trước đó, cô nhiều lần được fan nhắc nhở về tình trạng cân nặng - Ảnh: FB

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012. Sau 8 năm chung sống hạnh phúc, hiện cặp đôi có với nhau hai con kháu khỉnh “đủ nếp đủ tẻ”. Sau khi lập gia đình và sinh con, Hà Tăng rút lui khỏi showbiz và tập trung vun vén hạnh phúc gia đình.

Tăng Thanh Hà đang sở hữu cuộc sống giàu sang, hạnh phúc đáng mơ ước - Ảnh: FB

Vốn là người kín tiếng nên khi về làm dâu gia đình “trâm anh thế phiệt”, Tăng Thanh Hà càng sống khép kín hơn. Đến hiện tại, chân dài này vẫn chưa từng công khai diện mạo hai con.

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