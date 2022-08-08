Khán giả ngán ngẩm trước thái độ của Thiện Nhân khi được khuyên đừng làm cha mẹ đau lòng nữa: 'Có liên quan gì đến chị'

Hậu trường 08/08/2022 10:01

Mỗi khi nhắc đến chuyện riêng tư, Thiện Nhân luôn có những màn đáp trả gay gắt gây chú ý đến cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thiện Nhân đã đăng tải một đoạn tin nhắn của khán giả gửi. Theo đó, người khán giả này đã nhắn tin cho cô khuyên rằng: "Em Nhân ơi, đừng làm cha mẹ đau lòng nữa. Em ăn phải bùa gì của con N.T rồi? Con đường tương lai rộng mở như vậy mà giờ em dính vào N.T nhìn hãm tài lắm em ạ. Tương lai em phải gặp một người đàn ông đúng nghĩa, buồn cho một tài năng như em. Thà rằng em cứ ở quê không vào số ít thì đâu gặp người cho em ăn bùa như vậy". 

Khán giả ngán ngẩm trước thái độ của Thiện Nhân khi được khuyên đừng làm cha mẹ đau lòng nữa: 'Có liên quan gì đến chị' - Ảnh 1
Hình ảnh Thiện Nhân đăng tải.

Có thể thấy, khi được khuyên đừng làm cha mẹ đau lòng nữa, Thiện Nhân lập tức có màn đáp trả gay gắt và thẳng thắn: "Có liên quan gì đến chị không". Sau khi đoạn tin nhắn được chia sẻ đã nhanh chóng đã thu hút nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng, đồng thời cũng có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh vấn đề này. Nhưng nhìn chung, đây không phải lần đầu tiên Thiện Nhân có thái độ như vậy khi được khán giả góp ý, cô thường xuyên có những màn trả lời gay gắt với khán giả xung quanh chuyện đời tư của mình thay vì tiếp nhận lời khuyên ấy.

Khán giả ngán ngẩm trước thái độ của Thiện Nhân khi được khuyên đừng làm cha mẹ đau lòng nữa: 'Có liên quan gì đến chị' - Ảnh 2
Thiện Nhân và người yêu có những cử chỉ thân mật, ngọt ngào trong bộ ảnh chụp tại Hàn Quốc. 

Sau khi câu chuyện lùm xùm của Thiện Nhân cùng gia đình xảy ra, cho đến nay vẫn luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Cách đây không lâu, Thiện Nhân còn đổi tên của mình thành Trác Thiên An (theo họ của người yêu đồng giới - Ngân Trác) trên tài khoản mạng xã hội. Dường như, những ồn ào vừa qua không gây ảnh hưởng nhiều đến Thiện Nhân và người yêu. Hiện tại, cả hai đang vui vẻ tận hưởng chuyến du lịch tại Hàn Quốc cùng nhau. 

Khán giả ngán ngẩm trước thái độ của Thiện Nhân khi được khuyên đừng làm cha mẹ đau lòng nữa: 'Có liên quan gì đến chị' - Ảnh 3
Cả hai bỏ mặc những lùm xùm và chỉ chú ý đến cuộc sống hạnh phúc hiện tại.
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