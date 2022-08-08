Hoàng Oanh hội ngộ chồng cũ tại Việt Nam, biểu hiện "như chưa từng có cuộc chia ly" của cả hai gây bất ngờ

Trong lần trở về Việt Nam lần này, Hoàng Oanh và chồng cũ có những động thái thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trước đó, trên trang cá nhân, chồng cũ Hoàng Oanh - Jack Cole chia sẻ hình ảnh bên con trai. Nam doanh nhân nhắn nhủ "I'm coming", tiết lộ sắp trở về Việt Nam hội ngộ cùng quý tử. Hình ảnh Jack Cole chia sẻ khiến khán giả không khỏi mong chờ cuộc hội của anh cùng vợ cũ bởi sau ly hôn. Vài ngày trước, chồng cũ Hoàng Oanh tiết lộ sắp trở về Việt Nam hội ngộ con trai. Được biết, mới đây, chồng cũ Hoàng Oanh đã có mặt tại Việt Nam và có buổi đi chơi cùng con trai rất vui vẻ. Trên trang cá nhân, Jack Cole đã đăng tải đoạn story vui đùa với con trai đã thu hút cộng đồng mạng. Kèm theo bức ảnh, anh còn ghi: "Big fun this morning".

Không khó để nhận ra sự vui vẻ của anh khi được hội ngộ cùng con trai. Trong một khoảnh khắc khác, anh cũng đã đăng tải hình ảnh vui vẻ bên con trai cùng nữ MC. Cả hai rất vui vẻ bên cạnh con trai Max, không ngần ngại xuất hiện chung khung hình với nhau. Có thể thấy dù không còn hạnh phúc khi bên nhau nhưng Hoàng Oanh và Jack Cole luôn dành những gì tốt nhất và tình yêu cho con trai của mình, giúp cậu bé có thể cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ. Chồng cũ đăng ảnh cùng Hoàng Oanh và con trai. Ngay sau khi chồng cũ đăng story vui chơi cùng con thì Hoàng Oanh cũng đăng tải hình ảnh cùng con trai lên trang Facebook cá nhân.

Hoàng Oanh và bé Max. Sau khi ly hôn, những động thái của Hoàng Oanh và chồng cũ luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Từ việc Hoàng Oanh không ngần ngại bóc trần những thói xấu của anh khiến cô "vỡ mộng" trong hôn nhân. Cũng như việc thẳng tay hủy theo dõi chồng cũ sau loạt ảnh tình tứ. Từ đó, tin đồn cả hai cạch mặt sau ly hôn xuất hiện. Tuy nhiên, có thể thấy hiện tại mối quan hệ của họ không căng thẳng như khán giả tưởng tượng. Mối quan hệ giữa MC Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Sau khoảng thời gian ly hôn được 3 tháng, Jack Cole thường xuyên cập nhật hình ảnh du lịch cùng bạn bè. Netizen còn phát hiện chồng cũ Hoàng Oanh đặc biệt thân thiết với một người phụ nữ ngoại quốc trong chuyến du lịch làm nổi lên dính nghi vấn có tình mới. Ngược lại, Hoàng Oanh lại chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc cho con trai và bản thân. Cô thường xuyên đưa con trai cùng gia đình đi du lịch tại Việt Nam. Nhiều khán giả còn nhận xét rằng, hậu ly hôn, nhan sắc Hoàng Oanh vô cùng thăng hạng, luôn xuất hiện rạng rỡ trước công chúng. Sau ly hôn, Hoàng Oanh hiếm khi nhắc đến chồng cũ. Cô tập trung cho công việc, chăm sóc bản thân và con trai.

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