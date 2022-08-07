Tuấn Hưng tiếp tục mở "concert 0 đồng" tại ban công nhà, fan hâm mộ bất chấp mưa gió, che dù nghe thần tượng hát

Hậu trường 07/08/2022 12:09

"Dân chơi không sợ mưa rơi", hàng loạt người hâm mộ không ngại thời tiết mưa gió vẫn cầm dù xem Tuấn Hưng mở liveshow trên chính ban công căn nhà của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa chia sẻ bài viết ảm ơn người hâm mộ đã có mặt ngay dưới ban công nhà mình để nghe anh hát dù ngoài trời đang đổ mưa. Cả một góc phố đi bộ Hồ Gươm nhanh chóng chật cứng người, không thua gì một liveshow âm nhạc

Tuấn Hưng tiếp tục mở 'concert 0 đồng' tại ban công nhà, fan hâm mộ bất chấp mưa gió, che dù nghe thần tượng hát - Ảnh 1
Bài đăng được Tuấn Hưng chia sẻ trên trang cá nhân của mình. (Ảnh: Facebook Tuan Hung Nguyen)

Có thể thấy, Tuấn Hưng đã đứng trên ban công và trình diễn loạt hit làm nên tên tuổi của mình. Phía dưới, hàng trăm khán giả cùng nhau hát theo cổ vũ cho nam ca sĩ, tạo nên khung cảnh không khác gì một concert. Mặc dù trời mưa nhưng không khí phố cổ về đêm trở nên nóng hơn bao giờ hết với giọng hát đặc trưng và khả năng khuấy động đám đông của Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng tiếp tục mở 'concert 0 đồng' tại ban công nhà, fan hâm mộ bất chấp mưa gió, che dù nghe thần tượng hát - Ảnh 2

Tuấn Hưng tiếp tục mở 'concert 0 đồng' tại ban công nhà, fan hâm mộ bất chấp mưa gió, che dù nghe thần tượng hát - Ảnh 3
Khung cảnh trước nhà nam ca sĩ không khác gì một buổi hòa nhạc đường phố. (Ảnh: Facebook Tuan Hung Nguyen)

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, Tuấn Hưng "chiêu đãi" người hâm mộ bằng các show ca nhạc cuối tuần, được tổ chức ngay trên ban công nhà mình nhưng có thể thấy tình cảm mà khán giả dành cho nam ca sĩ vô cùng lớn. Lần nào cũng có hàng nghìn khán giả vây kín đường hò reo, nhún nhảy và bật đèn flash lắc lư theo các tiết mục của nam ca sĩ sinh năm 1978.

Tuấn Hưng tiếp tục mở 'concert 0 đồng' tại ban công nhà, fan hâm mộ bất chấp mưa gió, che dù nghe thần tượng hát - Ảnh 4
 Nam ca sĩ thoải mái giao lưu, trình diễn cho khán giả không màng đến lợi nhuận. (Ảnh: Facebook Tuan Hung Nguyen) 

Dù chỉ đứng ở ban công nhà để hát nhưng Tuấn Hưng đã từng chia sẻ trên mạng xã hội về việc đầu tư âm thanh, ánh sáng trên chính ban công nhà mình như một sân khấu chuyên nghiệp. Nam ca sĩ lại muốn mang lại những trải nghiệm âm thanh tốt nhất cho khán giả trong đêm diễn của mình. 

Tuấn Hưng tiếp tục mở 'concert 0 đồng' tại ban công nhà, fan hâm mộ bất chấp mưa gió, che dù nghe thần tượng hát - Ảnh 5
Nam ca sĩ trình diễn với sự cổ vũ của đông đảo khán giả qua đường. (Ảnh: Facebook Tuan Hung Nguyen)

Để chia sẻ không khí này tới nhiều fan hâm mộ hơn, Tuấn Hưng đã phát sóng trực tiếp trên trang Facebook của bản thân. Lập tức, bài viết nhận được bão like và cơn mưa lời khen dành cho đêm nhạc của ông xã Hương Baby.

Bên dưới bài viết, nhiều fan hâm mộ đã bình luận dành sự quan tâm, yêu thích cho đêm diễn của Tuấn Hưng. 

Tuấn Hưng tiếp tục mở 'concert 0 đồng' tại ban công nhà, fan hâm mộ bất chấp mưa gió, che dù nghe thần tượng hát - Ảnh 6

Tuấn Hưng tiếp tục mở 'concert 0 đồng' tại ban công nhà, fan hâm mộ bất chấp mưa gió, che dù nghe thần tượng hát - Ảnh 7
Ai nấy đều phải trân trọng, dành nhiều lời khen có cánh cũng như tình cảm cho nam ca sĩ. (Ảnh: Facebook Tuan Hung Nguyen)

 Tuấn Hưng được biết đến là nam ca sĩ nổi tiếng Vbiz sở hữu chất giọng cá tính pha chút "ngông". Dù thế nhưng những bài hit của anh chàng thường thiên về tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng. Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam ca sĩ còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn cùng vợ Hương Baby và 3 đứa con kháu khỉnh.

Tuấn Hưng tiếp tục mở 'concert 0 đồng' tại ban công nhà, fan hâm mộ bất chấp mưa gió, che dù nghe thần tượng hát - Ảnh 8
Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Tuấn Hưng.
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Từ khóa:   Tuấn Hưng ca sĩ Tuấn Hưng liveshow Tuấn Hưng

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