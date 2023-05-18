Khán giả đòi cắt vai một diễn viên trong phim VTV có rating cao nhất nước vì điều này

Nam diễn viên được cho là vào vai nhân vật phản diện quá thành công đến nỗi gây cho khán giả sự ức chế cao độ.

Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao của đạo diễn Danh Dũng dự kiến dài 24 tập đang là bộ phim hot trên sóng VTV và là bộ phim đạt rating cao nhất cả nước. Thông điệp của ekip muốn kí gửi trong tác phẩm này chính là dù ở trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu, con người vẫn hướng tới những điều tốt đẹp và cố gắng thay đổi bản thân vì "cuộch đời vẫn đẹp sao". Vì vậy, các tuyến nhân vật của phim rất đa dạng và đa diện. Bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao của đạo diễn Danh Dũng Tuy nhiên, một sự việc dở khóc dở cười khiến ekip không chống đỡ nổi là một bộ phận khán giả bất ngờ đòi cắt vai nhân vật Bát do nam diễn viên Tuấn Anh thủ vai. Nguyên nhân là vì nam diễn viên này quá nhập vai, khiến nhiều khán giả cảm thấy vô cùng ức chế khi xem phim.

Diễn viên Tuấn Anh ngoài đời Bát là một trong những nhân vật phản diện trong phim. Nếu nữ phụ được xây dựng với hình ảnh tiểu thư đáng yêu thì nhân vật Bát lại là nam phụ "phản diện" của phim. Anh ta là đứa em "trời đánh" của nữ chính, luôn xuất hiện và có những trò quậy phá, bòn rút khi mọi người ở hoàn cảnh bết bát nhất. Diễn viên Tuấn Anh trong vai Bát Trong những tập mới nhất, Bát đã ăn cắp chiếc đồng hồ mà Thạch mượn của chủ quán cafe. Thế nhưng ngoài mặt, hắn lại ra vẻ đạo đức, giúp đỡ Thạch. Bát còn xông xênh cho Thạch tiền, cứu giúp anh em lúc hoạn nạn. Thạch cảm động trước "tấm chân tình" của Bát mà chẳng biết rằng đó chính là kẻ hại mình. Chính vì điều này, nhân vật này càng bị ghét cay ghét đắng và đòi nhà sản xuất cắt vai của Bát.

Bát là một trong những nhân vật phản diện trong phim Chia sẻ về vai diễn trái chiều này, diễn viên Tuấn Anh cũng cho hay, bản thân anh đã chuẩn bị tâm lý nếu bị khán giả chửi. Với anh, anh nhận thấy mỗi người đều có một góc nhìn và quan điểm khác nhau khi đánh giá về nhân vật Bát: Tích cực có, khó chịu có, kỹ tính hay thậm chí là nghiêm khắc phê phán nhân vật này cũng có. Tuấn Anh chia sẻ: "Tôi đọc được tất cả và cảm thấy rất mừng khi mọi người quan tâm vai Bát nhiều đến vậy. Bản thân tôi cũng có sự chọn lọc khi tiếp thu những ý kiến đánh giá, góp ý cho nhân vật của mình."

Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 16: Lưu gạ Luyến tiến tới với nhau cho đỡ cô đơn Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 16 phát sóng lúc mấy giờ, chiếu trên kênh nào? Lịch phát sóng và link xem trực tiếp phim Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 16.

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