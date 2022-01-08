Khán giả đến xem vở kịch của NS Hoài Linh phải ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, để bảo đảm an ninh, ban tổ chức không phát hành vé trước mà lập danh sách khách mời. Ai có tên trong danh sách khách mời mới được cho vào. Khách được đề nghị ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim trong suốt quá trình vở kịch diễn ra, sau đó mới nhận vé vào bên trong phim trường.

Vừa qua, vở kịch "Lạc giữa biển người" đã chính thức được công diễn tại TP.HCM. Đây là vở kịch hiện nhận được rất nhiều sự chú ý và tò mò của công chúng vì đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh sau rất nhiều ồn ào.

Trong vở kịch, Hoài Linh vào vai chú Tài - ông chủ nhà trọ, Việt Hương vào vai dì Năm ve chai đang cưu mang bé Huy - thằng nhỏ bị gia đình bỏ rơi… "Lạc giữa biển người" xoay quanh tình người ở một xóm trọ nghèo. Một ngày, có chàng trai tên Phi (Khương Ngọc) đến thuê chỗ trọ. Mọi việc bắt đầu ồn ào khi mọi người phát hiện Phi mới vừa ra tù. Bao nhiêu sự nghi kỵ, dò xét đổ dồn vào Phi. Hễ xóm có mất tiền hay sự cố gì, Phi là cái tên đầu tiên họ nghĩ đến. Chàng trai đó lựa chọn như thế nào? Hoàn lương hay trở về con đường cũ?...

Sau đêm diễn đánh dấu sự trở lại của NS Hoài Linh, NS Việt Hương đã có những chia sẻ đầy xúc động về tình hình sức khoẻ của nam nghệ sĩ: "Thực sự luôn là sức khỏe anh Linh không có ok. Nếu mình nhìn thấy vết mổ thì nó rất là ghê, sợ luôn á. Nhưng lúc mình tập mình rất là năng lượng để cho anh theo. Khi lên sân khấu mọi người cứ đùa là không biết mệt. Nhưng thật sự anh là đầu tàu mà anh không đủ sức thì mình phải kéo mọi người lên" - Việt Hương cho biết.

Như vậy sau tất cả những ồn ào về tiền từ thiện miền Trung, danh hài Hoài Linh hiện đã dần trở lại với nghệ thuật. Mặc dù vậy, sự tái xuất của nam danh hài hiện vẫn đang gây nên những tranh cãi lớn, bởi sau những lùm xùm, hình ảnh của NS Hoài Linh hiện đang mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng.