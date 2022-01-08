Khán giả đến xem vở kịch của NS Hoài Linh phải ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim

Hậu trường 08/01/2022 13:26

Vở kịch đánh dấu sự trở lại của danh hài Hoài Linh có độ đảo bảo an ninh cao, khán giả đến xem vở kịch phải ký giấy cam kết không quay phim, chụp hình mới được cho vào.

Vừa qua, vở kịch "Lạc giữa biển người" đã chính thức được công diễn tại TP.HCM. Đây là vở kịch hiện nhận được rất nhiều sự chú ý và tò mò của công chúng vì đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh sau rất nhiều ồn ào.

Khán giả đến xem vở kịch của NS Hoài Linh phải ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim - Ảnh 1

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, để bảo đảm an ninh, ban tổ chức không phát hành vé trước mà lập danh sách khách mời. Ai có tên trong danh sách khách mời mới được cho vào. Khách được đề nghị ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim trong suốt quá trình vở kịch diễn ra, sau đó mới nhận vé vào bên trong phim trường.

Khán giả đến xem vở kịch của NS Hoài Linh phải ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim - Ảnh 2

 

Khán giả đến xem vở kịch của NS Hoài Linh phải ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim - Ảnh 3

 

Trong vở kịch, Hoài Linh vào vai chú Tài - ông chủ nhà trọ, Việt Hương vào vai dì Năm ve chai đang cưu mang bé Huy - thằng nhỏ bị gia đình bỏ rơi… "Lạc giữa biển người" xoay quanh tình người ở một xóm trọ nghèo. Một ngày, có chàng trai tên Phi (Khương Ngọc) đến thuê chỗ trọ. Mọi việc bắt đầu ồn ào khi mọi người phát hiện Phi mới vừa ra tù. Bao nhiêu sự nghi kỵ, dò xét đổ dồn vào Phi. Hễ xóm có mất tiền hay sự cố gì, Phi là cái tên đầu tiên họ nghĩ đến. Chàng trai đó lựa chọn như thế nào? Hoàn lương hay trở về con đường cũ?...

Khán giả đến xem vở kịch của NS Hoài Linh phải ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim - Ảnh 4

Sau đêm diễn đánh dấu sự trở lại của NS Hoài Linh, NS Việt Hương đã có những chia sẻ đầy xúc động về tình hình sức khoẻ của nam nghệ sĩ: "Thực sự luôn là sức khỏe anh Linh không có ok. Nếu mình nhìn thấy vết mổ thì nó rất là ghê, sợ luôn á. Nhưng lúc mình tập mình rất là năng lượng để cho anh theo. Khi lên sân khấu mọi người cứ đùa là không biết mệt. Nhưng thật sự anh là đầu tàu mà anh không đủ sức thì mình phải kéo mọi người lên" - Việt Hương cho biết.

Khán giả đến xem vở kịch của NS Hoài Linh phải ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim - Ảnh 5

 

Khán giả đến xem vở kịch của NS Hoài Linh phải ký giấy cam kết không chụp hình, quay phim - Ảnh 6

 

Như vậy sau tất cả những ồn ào về tiền từ thiện miền Trung, danh hài Hoài Linh hiện đã dần trở lại với nghệ thuật. Mặc dù vậy, sự tái xuất của nam danh hài hiện vẫn đang gây nên những tranh cãi lớn, bởi sau những lùm xùm, hình ảnh của NS Hoài Linh hiện đang mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng.

Sau lùm xùm 'ngâm 14 tỷ', Việt Hương hé lộ lý do tái xuất và tình trạng sức khỏe của Hoài Linh

Sau lùm xùm 'ngâm 14 tỷ', Việt Hương hé lộ lý do tái xuất và tình trạng sức khỏe của Hoài Linh

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã có những chia sẻ về sự tái xuất của danh hài Hoài Linh sau buổi liên hoan sân khấu kịch toàn quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh trở lại showbiz danh hài Hoài Linh Hoài Linh

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 8 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?