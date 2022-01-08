Sau lùm xùm 'ngâm 14 tỷ', Việt Hương hé lộ lý do tái xuất và tình trạng sức khỏe của Hoài Linh

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã có những chia sẻ về sự tái xuất của danh hài Hoài Linh sau buổi liên hoan sân khấu kịch toàn quốc.

Vào tối ngày 7/1, Hội Sân khấu TP.HCM diễn vở "Lạc giữa biển người" dự thi Liên hoan kịch nói toàn quốc khu vực phía Nam. Sự góp mặt của danh hài Hoài Linh trong tác phẩm thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trở lại sau ồn ào, lối diễn của anh có sự đầu tư khi nghiên cứu vai diễn tỉ mỉ. Trong vở diễn, nam danh hài chỉ vào một vai phụ là ông Tài, chủ phòng trọ tại một xóm lao động nghèo ven thành phố. Dù chỉ là một vai phụ, không nhiều đất diễn hay có các cảnh nặng nhưng Hoài Linh vẫn tỏa sáng, diễn hết mình và tôn lên bạn diễn.

Hoài Linh tái xuất trong vở diễn mới - Ảnh: BTC Hoài Linh và Việt Hương 'song kiếm hợp bích' trong vở diễn - Ảnh BTC Chia sẻ với báo Saostar, nghệ sĩ Việt Hương cho biết dù sức khỏe của Hoài Linh không được tốt như trước đây, nhưng nam danh hài vẫn miệt mài tập luyện và "cháy" hết mình với vai diễn lần này. Nghệ sĩ Việt Hương trải lòng: "Thật sự sức khỏe của anh Hoài Linh không được tốt, nếu mà mình nhìn thấy vết mổ thì rất sợ. Thế nhưng lúc tôi tập thì tôi rất là giàu năng lượng để anh và mọi người có thể cùng theo. Anh là đầu tàu nhưng anh không đủ sức để kéo thì mình phải là người la, hét, đốc thúc, chỉ bảo để mọi người có thể theo. Tôi không quá lo cho các thành viên khác trong vở kịch lần này vì ai cũng tốt, nhưng điều tôi lo nhiều nhất là sức khỏe của anh Hoài Linh". Việt Hương hôn má Hoài Linh sau đêm diễn thành công - Ảnh: BTC

Hoài Linh vui vẻ bên đồng nghiệp sau thời gian dài ở ẩn hậu ồn ào - Ảnh: BTC Bên cạnh đó, khi được hỏi tại sao Hoài Linh quyết định quay trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng, đặc biệt là tham gia một vở kịch dài, Việt Hương tiết lộ: "Làm nghề này rất mê diễn kịch dài, vì diễn kịch dài hay lắm, một khi mình bước lên sân khấu là mình được sống hết mình với nhân vật. Mình nuôi nó từng ly từng tí, tôi nghĩ là anh Hoài Linh sẽ quay trở lại". Điều đó cho thấy rằng nam danh hài rất chuyên nghiệp, sẵn sàng gạt qua những mặc cảm để sống với vai diễn, sống với sân khấu.

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