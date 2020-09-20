Kể chuyện hẹn hò bà xã thuở mới yêu, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ từng bị ba ngăn không cho ‘làm bậy’ trên xe bò

Hậu trường 20/09/2020 16:40

Câu chuyện hài hước về mối tình của nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh khiến nhiều khán giả thích thú.

Mới đây, xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về chuyện tình yêu với bà xã Quỳnh Quỳnh.

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Lê Dương Bảo Lâm góp mặt trong một gameshow cùng dàn sao đình đám như Hari Won, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt... - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi được hỏi về một kỉ niệm khó quên, nam diễn viên đã khiến cả trường quay bật cười khi hé lộ câu chuyện thuở mới yêu với bà xã.

Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, thời gian đầu mới hẹn hò Quỳnh Quỳnh, anh từng rủ cô về nhà chơi trên chiếc xe bò mà ba anh dùng để kéo lúa cho người ta nhưng không may bị phát hiện: “Đêm hôm đó, tôi dùng xe bò chở Quỳnh Quỳnh ra ngoài ruộng, lấy đèn cầy ra đốt rồi hát bài ‘Dành cho em’ cho Quỳnh Quỳnh nghe. Đúng lúc hai đứa tôi chuẩn bị hôn nhau thì ba tôi từ đâu bước ra hét lớn: ‘Chiếc xe bò người ta còn làm ăn, đi vào ngay!’. Ba tôi sợ hai đứa tôi làm bậy bạ trên chiếc xe bò, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn nên cấm tiệt”.

Theo lời kể của quán quân “Cười xuyên Việt 2015”, vì sợ các con làm “chuyện bậy” trên xe bò nên ba của Lê Dương Bảo Lâm đã ra sức ngăn cản.

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Kỷ niệm dở khóc dở cười của nam diễn viên và bà xã khiến khán giả vô cùng thích thú – Ảnh: Internet

Lê Dương Bảo Lâm kết hôn với bà xã Quỳnh Quỳnh vào năm 2017. Sau khi lập gia đình, cuộc sống và sự nghiệp của Lê Dương Bảo Lâm lên như diều gặp gió. Cách đây không lâu, vợ chồng anh vừa đón chào thêm thành viên mới của gia đình.

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