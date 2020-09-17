Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi lo lắng trước thông tin Lê Dương Bảo Lâm gặp tai nạn khi đang ghi hình gameshow.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ gây chú ý khi tiết lộ vừa gặp tai nạn. Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh bị va đầu vào cạnh tủ khi đang quay cảnh giành giật đồ với Hari Won, Hồng Thanh và Mie trong một gameshow truyền hình.

Dù phải chịu đau nhưng Lê Dương Bảo Lâm vẫn khiến khán giả bật cười khi hài hước cho biết: “Do diễn còn non nghề chưa tiết chế nên cái kệ tủ đập vô đầu em, tét đầu, em đau lắm xin biên tập chuyển em lên tuyến trên cấp cứu mà mấy chị chưa trả lời”.

Bài đăng của nam diễn viên - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều sao Việt để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe của Lê Dương Bảo Lâm: “Bị sao vậy em”, “Ổn không em”, “Chắc ‘quăng miếng’ bị trượt hả anh”, “Thật sự luôn em rất là thấy thương anh luôn nhưng em mắc cười hơn”, “Anh quay gì mà hết sầu riêng rớt vô mặt rồi giờ tét đầu”…

Dàn sao Việt gửi lời hỏi thăm Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: FB

Tuy nhiên, trong lúc Puka, Hari Won vừa thương vừa buồn cười vì đồng nghiệp bị tai nạn thì Lý Nhã Kỳ lại có pha “bẻ lái” cực nhanh. Cụ thể, sau khi hỏi thăm đàn em, Lý Nhã Kỳ còn tranh thủ nhắc khéo chuyện làm sui với Lê Dương Bảo Lâm: “Em sui ơi, chị đang nỗ lực đẻ để gả con trai chị cho con gái em. Gái hơn trai 2 tuổi là giàu nên em sui cứ an tâm nha”. Màn tương tác của Lê Dương Bảo Lâm và Lý Nhã Kỳ ngay lập tức khiến dân mạng thích thú.

Bình luận gây chú ý của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: FB

Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm từng hài hước tiết lộ sẽ gả con gái lớn Bảo Nhi cho con trai Hồ Ngọc Hà. Còn con gái vừa mới sinh Bảo Ngọc sẽ “kết thông gia” với nhà Lý Nhã Kỳ.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm hạ sinh con thứ 2 đúng ngày Quốc khánh, hé lộ luôn diện mạo tiểu công chúa Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến gia đình nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm khi hay tin vợ chồng anh vừa đón thêm thành viên mới.

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