Karik bị 'team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc hẹn hò với người yêu cũ, muốn 'nối lại tình xưa' chăng?

Hậu trường 27/04/2022 14:26

Karik bị đồn đoán nối lại tình xưa với Đàm Phương Linh. Nhất cử nhất động của cả 2 người đều bị fan "soi" kỹ lưỡng.

Cho đến mới đây, sau thời gian dài "đường ai nấy đi", Karik đã bị "team qua đường" tóm trọn khoảnh khắc hẹn hò cùng Đàm Phương Linh, cả 2 đi cafe giữa phố. Đáng chú ý, trong khung ảnh bị chụp lén, có thể thấy 2 người đang ngồi sát nhau trông khá thân thiết nhưng vẫn giữ chừng mực. 

Trên mạng xã hội TikTok, khán giả cũng đang bàn luận sôi nổi về vấn đề này: "Có đầy đủ hình ảnh luôn rồi nên tui nghĩ đây là sự thật đó, chỉ là không biết cặp này tái hợp hay thật ra vẫn chưa chia tay thôi", "Karik và Đàm Phương Linh đẹp quá lắm, dù có quay lại thì vẫn ủng hộ hết mình", "Vậy là Karik quay lại với bạn gái thật rồi",... 

Karik bị 'team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc hẹn hò với người yêu cũ, muốn 'nối lại tình xưa' chăng? - Ảnh 1
"Team qua đường" bắt gặp trọn khoảnh khắc Karik tái ngộ cùng tình cũ. - Ảnh chụp màn hình

Việc cả hai đột nhiên xuất hiện chung như vậy càng khiến cư dân mạng không khỏi tò mò, nghi vấn và hàng loạt bằng chứng trước đó về việc cặp đôi đã "gương vỡ lại lành". Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thấy xung quanh còn rất nhiều bạn bè đi cùng chứ không riêng Karik và Đàm Phương Linh "đánh lẻ". Qua đó, nhiều người cũng cho rằng có lẽ anh chàng đang đi chơi cùng một hội bạn và đây là một khoảnh khắc vô tình được cắt ra. Cũng từ bức ảnh này, nhiều người đoán rằng Karik và Đàm Phương Linh có lẽ đang "nối lại tình xưa".

Karik bị 'team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc hẹn hò với người yêu cũ, muốn 'nối lại tình xưa' chăng? - Ảnh 2
Cặp đôi Karik - Đàm Phương Linh được người hâm mộ phát hiện hẹn hò từ năm 2018. - Ảnh: Internet

Trước đó, nam rapper từng thẳng thắn chia sẻ quan điểm khi làm bạn với người yêu cũ: "Nếu có những câu chuyện hay lỗi lầm quá lớn, tôi nghĩ sẽ rất khó để làm bạn với người yêu cũ. Còn cả hai chia tay trong ôn hòa, chuyện cũng không có gì quan trọng, tôi sẽ sẵn lòng với điều đó nhưng điều kiện là tôi chưa có người yêu. 

Người ta hay nói tình cũ không rủ cũng tới. Khi có người yêu rồi mà mình vẫn qua lại với người yêu cũ sẽ khó biết chuyện gì sẽ 'bén' lại, vô tình chuyện cũ phát sinh thì rất khó xử".

Cặp đôi Karik - Đàm Phương Linh được người hâm mộ phát hiện hẹn hò từ năm 2018. Tuy nhiên, đến cuối năm, cả hai lại tuyên bố công khai chia tay.

Karik bị 'team qua đường' bắt trọn khoảnh khắc hẹn hò với người yêu cũ, muốn 'nối lại tình xưa' chăng? - Ảnh 3
Karik và Đàm Phương Linh từng có thời gian hẹn hò nhau. - Ảnh: Internet

Nhiều năm nay, Karik được biết đến là nghệ sĩ rap đầu tiên đoạt giải MTV Việt Nam. Sở hữu chất giọng truyền cảm, ấm áp, dễ đi vào lòng người từ những sáng tác đình đám khắc họa hình ảnh cuộc sống, tình bạn, tình yêu thông qua lời ca gần gũi, anh chàng đã dễ dàng chiếm trọn trái tim của khán giả yêu rap và sở hữu cho mình lượng fans rất hùng hậu. Thời gian gần đây, Karik cũng có nhiều hoạt động nổi bật như trở thành huấn luyện viên trong Rap Việt, hay tham gia Running Man Việt Nam mùa 2.

Tuy nhiên nói về tình duyên, anh chàng này lại có lịch sử tình trường khá đồ sộ. Trong đó cái tên khá ấn tượng từng hẹn hò với Karik chính là Đàm Phương Linh.

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Từ khóa:   Cặp đôi Karik - Đàm Phương Linh Karik Đàm Phương Linh

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