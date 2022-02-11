Kaity Nguyễn diện bikini đầu năm khiến dân tình 'nóng mặt' khi o ép vòng 1 đến mức căng trào

Tạo dáng gợi cảm trong chiếc áo tắm một mảnh có dây đan phần ngực cùng biểu cảm vô cùng quyến rũ thế nhưng “đập” vào mắt cư dân mạng lại là vòng 1 lấp lửng, o ép tới chật ních sau lớp áo tắm. Sở hữu số đo ngực khủng, Kaity Nguyễn luôn biết cách khoe trọn lợi thế của mình khi thường xuyên diện những bộ đầm hay trang phục trễ nải, khoe khéo đôi gò bồng đào căng tràn.

Dù không sở hữu chiều cao đáng mơ ước như bao mỹ nhân Việt khác, thế nhưng Kaity Nguyễn vẫn vô cùng nóng bỏng khi sở hữu số đo ba vòng chuẩn chỉnh đâu ra đấy, nhất là hậu giảm cân. Đầu năm mới, cô nàng đã tung bộ ảnh bikini một mảnh đầy ấn tượng khi khoe nhan sắc đỉnh cao cùng body nóng bỏng siêu cấp.

Ngay đến cả góc chụp nghiêng, vòng một của nữ diễn viên vẫn vô cùng gợi cảm, "đốt mắt" người nhìn

Hậu giảm cân, vòng eo của cô nàng cũng trở nên thon gọn và sexy bội phần. Ngay đến cả góc nghiêng, vòng 1 căng đầy của nữ diễn viên cũng khiến cư dân mạng phải xuýt xoa vì quá ư quyến rũ. Trong khoảnh khắc chụp cận mặt, nhan sắc trẻ trung, cuốn hút lai Tây cùng làn da trắng muốt của cô nàng nhận được lời khen ngợi từ phía cộng đồng mạng.

Được biết, trước đó Kaity Nguyễn cũng từng đối mặt với những lời body shaming từ phía cư dân mạng. Tuy nhiên, người đẹp luôn cố gắng lắng nghe, dung hòa ý kiến của mọi người và quan điểm của bản thân. Cô chia sẻ: "Tôi không muốn nhắc nhiều về những ý kiến đó. Mình cứ sống thoải mái, tận hưởng cuộc sống và tin rằng chặng đường phía trước tốt đẹp".

Kaity Nguyễn luôn biết cách lựa chọn trang phục để khoe lợi thế sắc vóc của mình

Để có được vóc dáng đáng mơ ước như hiện tại, Kaity Nguyễn dành nhiều thời gian luyện tập thể dục, điển hình là yoga. Người đẹp nói: "Từ xưa đến nay tôi không tập được lâu, nhưng trong thời gian nghỉ dịch, tôi bắt đầu huấn luyện lại bản thân để tập nhiều hơn, rồi nấu ăn, dành thời gian cho gia đình".

Hậu giảm cân, vóc dáng của nữ diễn viên Em Chưa 18 càng chuẩn chỉnh, thon gọn hơn

Kaity Nguyễn là một hiện tượng của điện ảnh Việt 2017 bởi lẽ trước khi nổi đình nổi đám với Em Chưa 18, cô vẫn là một cái tên mới tên lạ hoắc trong làng phim Việt.