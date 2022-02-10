Minh Hằng đốt cháy MXH với hình ảnh diện bikini khoe body cực nóng bỏng ở tuổi 35

Hiện tại dù đã bước sang tuổi 35 nhưng Minh Hằng vẫn giữ được dung mạo trẻ trung, xinh đẹp cùng vóc dáng thon gọn, gợi cảm, quyến rũ.
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Một trong những sao nữ “lột xác”, biến hoá gây ngỡ ngàng trong Vbiz không thể kể thiếu Minh Hằng. Sau 17 năm hoạt động nghệ thuật, nhan sắc của nữ được nhận xét thăng hạng, thậm chí là thay đổi vượt bậc so với trước kia.
Từng được gọi là “Bé heo” vì thân hình tròn trịa của, ấy thế mà giờ đây Minh Hằng đã nhập hội mỹ nhân gợi cảm của Vbiz. Giọng ca Một Vòng Trái Đất từng bước thay đổi hình thể từng ngày, body thon thả và thần thái cũng “đỉnh” hơn xưa.
Trong chuyến du lịch biển gần đây, cô nàng chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh bikini khoe vòng eo thon gon, đường cong chữ S mềm mại cùng thần thái cuốn hút gây thương nhớ.
Dù thành thật tiết lộ đã cố gắng hóp bụng để vòng eo nhìn nhỏ nhất có thể, nhưng thân hình quyến rũ của Minh Hằng vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng: “Bao năm cái nhan sắc ấy vẫn khiến tôi mê mẩn”, “Càng ngắm càng thấy cuốn, Minh Hằng gợi cảm thật”, “”35 tuổi rồi mà nhìn vẫn xuân sắc quá, cô ấy trẻ lâu thật”, “Nhìn body thích quá, không chê điểm nào được”…
Ảnh: Tổng hợp, FBNV