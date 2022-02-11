Diễm My khoe ảnh diện bikini cực sexy khi đi du lịch cùng bạn trai Việt kiều, nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết "lạ" này

Sao Việt 11/02/2022 12:34

Trong khi Diễm My cười vui như Tết và hào hứng siết chặt tay bạn trai thì Vinh Nguyễn lại gây chú ý bởi chi tiết “bàn tay hư”.

Là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng của showbiz Việt, Diễm My 9X luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía người hâm mộ. Mặc dù đã sang ngưỡng 30 nhưng người đẹp vẫn giữ vững phong độ nhan sắc khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, về chuyện đời tư, cô nàng lại khá kín tiếng.

Diễm My khoe ảnh diện bikini cực sexy khi đi du lịch cùng bạn trai Việt kiều, nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết 'lạ' này - Ảnh 1

Không ồn ào, khoa trương, Diễm My 9X và bạn trai Việt kiều Vinh Nguyễn đã có hơn 6 năm bên nhau và từng dự tính đi đến quyết định hôn nhân. Mặc dù sống ở Úc, nhưng bạn trai Diễm My vẫn thường xuyên về Việt Nam để cả hai có thể ở cạnh nhau. Nhân dịp đầu năm, cặp đôi còn dành thời gian để du lịch khai xuân sang chảnh.

Diễm My khoe ảnh diện bikini cực sexy khi đi du lịch cùng bạn trai Việt kiều, nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết 'lạ' này - Ảnh 2

Là nữ diễn viên có body nuột nà đáng gờm, 3 vòng đâu ra đấy nên Diễm My đã diện bikini cực bốc để phát “cẩu lương”. Cặp đôi được nhận xét là “xứng đôi vừa lứa”, từng cử chỉ đều tình cảm phát hờn. Trong khi Diễm My cười vui như Tết và hào hứng siết chặt tay bạn trai thì Vinh Nguyễn lại gây chú ý bởi chi tiết “bàn tay hư”. Khi Diễm My diện bikini, anh đã đặt tay lên vòng 3 của bạn gái để “đánh dấu chủ quyền”. 

Diễm My khoe ảnh diện bikini cực sexy khi đi du lịch cùng bạn trai Việt kiều, nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết 'lạ' này - Ảnh 3

Phải công nhận, Diễm My 9x là một trong những người đẹp sở hữu đường cong nóng bỏng, gương mặt đẹp đi cùng thần thái khó tìm điểm chê trong showbiz Việt. Biết rõ điểm mạnh vóc dáng, nên Diễm My 9X rất chăm khoe ảnh diện đồ bơi. Cứ mỗi lần lên đồ, cô nàng ngay lập tức khiến fan "'say sóng". 

Diễm My khoe ảnh diện bikini cực sexy khi đi du lịch cùng bạn trai Việt kiều, nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết 'lạ' này - Ảnh 4

Nhờ chăm chỉ tập yoga cũng như chú trọng trong thực đơn ăn uống hằng ngày mà vóc dang và thần thái của Diễm My 9X ngày càng sang - xịn -mịn. Sắc vóc của mỹ nhân Việt được nhận xét là chuẩn chỉnh chả kém cạnh bất kì người mẫu nào. 

Diễm My khoe ảnh diện bikini cực sexy khi đi du lịch cùng bạn trai Việt kiều, nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết 'lạ' này - Ảnh 5
Diễm My khoe ảnh diện bikini cực sexy khi đi du lịch cùng bạn trai Việt kiều, nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết 'lạ' này - Ảnh 6
Diễm My khoe ảnh diện bikini cực sexy khi đi du lịch cùng bạn trai Việt kiều, nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết 'lạ' này - Ảnh 7
Diễm My khoe ảnh diện bikini cực sexy khi đi du lịch cùng bạn trai Việt kiều, nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết 'lạ' này - Ảnh 8
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