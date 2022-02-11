Diễm My khoe ảnh diện bikini cực sexy khi đi du lịch cùng bạn trai Việt kiều, nhưng dân tình lại chỉ chú ý vào chi tiết "lạ" này

Là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp, tài năng của showbiz Việt, Diễm My 9X luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía người hâm mộ. Mặc dù đã sang ngưỡng 30 nhưng người đẹp vẫn giữ vững phong độ nhan sắc khiến bao người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, về chuyện đời tư, cô nàng lại khá kín tiếng.

Không ồn ào, khoa trương, Diễm My 9X và bạn trai Việt kiều Vinh Nguyễn đã có hơn 6 năm bên nhau và từng dự tính đi đến quyết định hôn nhân. Mặc dù sống ở Úc, nhưng bạn trai Diễm My vẫn thường xuyên về Việt Nam để cả hai có thể ở cạnh nhau. Nhân dịp đầu năm, cặp đôi còn dành thời gian để du lịch khai xuân sang chảnh.