Kaity Nguyễn lột xác ngoạn mục ra sao sau khi can thiệp làm nhỏ vòng một?

Sao Việt 12/01/2022 11:22

Sau khi can thiệp dao kéo, Kaity Nguyễn như lột xác đầy ngoạn mục.

Ngay từ khi gia nhập làng giải trí, Kaity Nguyễn đã được chọn mặt gửi vàng với vô số bộ phim ăn khách như: Hồn papa da con gái, Tiệc trăng máu và gần đây nhất là vai chính trong Gái già lắm chiêu. Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1999 còn sở hữu vòng 1 đẫy đà hút mắt. Khán giả đã ưu ái gọi cô là "mỹ nhân vòng 1 khủng". Thậm chí, họ còn đổ dồn mọi sự chú ý của mình nhiều hơn là tài năng.

Để công chúng chú ý hơn đến năng lực của mình, Kaity Nguyễn đã quyết định hút mỡ vòng 1, giảm 9 cân để có thân hình mảnh khảnh. Nữ diễn viên nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi quyết định can thiệp dao kéo cải thiện hình thể.

Kaity Nguyễn lột xác ngoạn mục ra sao sau khi can thiệp làm nhỏ vòng một? - Ảnh 1

Kaity Nguyễn lột xác ngoạn mục ra sao sau khi can thiệp làm nhỏ vòng một? - Ảnh 2

Kaity Nguyễn từng bị soi mói vì vòng 1 quá khổ

Sau khi hút mỡ vòng 1, người đẹp càng trở nên thu hút, quyến rũ hơn. Cô vẫn trung thành với hình tượng trưởng thành, sang chảnh .Là một trong những diễn viên trẻ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, Kaity được khán giả đánh giá là gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt. Cô ngày càng thăng hoa hơn với các vai diễn.

Kaity Nguyễn lột xác ngoạn mục ra sao sau khi can thiệp làm nhỏ vòng một? - Ảnh 3
Kaity Nguyễn lột xác ngoạn mục ra sao sau khi can thiệp làm nhỏ vòng một? - Ảnh 4
Kaity Nguyễn lột xác ngoạn mục ra sao sau khi can thiệp làm nhỏ vòng một? - Ảnh 5

Kaity Nguyễn lột xác ngoạn mục ra sao sau khi can thiệp làm nhỏ vòng một? - Ảnh 6

Kaity Nguyễn thăng hạng nhan sắc sau khi hút mỡ vòng một và giảm cân.

'Phát hỏa' với vẻ đẹp nóng bỏng tuổi đôi mươi của 'Em chưa 18 tuổi' Kaity Nguyễn

'Phát hỏa' với vẻ đẹp nóng bỏng tuổi đôi mươi của 'Em chưa 18 tuổi' Kaity Nguyễn

Gần đây, nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi chia sẻ trên trang cá nhân những bức ảnh diện bikini vô cùng quyến rũ và "bốc lửa" trong chuyến nghỉ dưỡng của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Kaity Nguyễn diễn viên Kaity Nguyễn Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 52 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 22 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"