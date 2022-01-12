Sau khi can thiệp dao kéo, Kaity Nguyễn như lột xác đầy ngoạn mục.
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Ngay từ khi gia nhập làng giải trí, Kaity Nguyễn đã được chọn mặt gửi vàng với vô số bộ phim ăn khách như: Hồn papa da con gái, Tiệc trăng máu và gần đây nhất là vai chính trong Gái già lắm chiêu. Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1999 còn sở hữu vòng 1 đẫy đà hút mắt. Khán giả đã ưu ái gọi cô là "mỹ nhân vòng 1 khủng". Thậm chí, họ còn đổ dồn mọi sự chú ý của mình nhiều hơn là tài năng.
Để công chúng chú ý hơn đến năng lực của mình, Kaity Nguyễn đã quyết định hút mỡ vòng 1, giảm 9 cân để có thân hình mảnh khảnh. Nữ diễn viên nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi quyết định can thiệp dao kéo cải thiện hình thể.
Sau khi hút mỡ vòng 1, người đẹp càng trở nên thu hút, quyến rũ hơn. Cô vẫn trung thành với hình tượng trưởng thành, sang chảnh .Là một trong những diễn viên trẻ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, Kaity được khán giả đánh giá là gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt. Cô ngày càng thăng hoa hơn với các vai diễn.