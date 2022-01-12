Sau khi can thiệp dao kéo, Kaity Nguyễn như lột xác đầy ngoạn mục.

Ngay từ khi gia nhập làng giải trí, Kaity Nguyễn đã được chọn mặt gửi vàng với vô số bộ phim ăn khách như: Hồn papa da con gái, Tiệc trăng máu và gần đây nhất là vai chính trong Gái già lắm chiêu. Bên cạnh đó, nữ diễn viên sinh năm 1999 còn sở hữu vòng 1 đẫy đà hút mắt. Khán giả đã ưu ái gọi cô là "mỹ nhân vòng 1 khủng". Thậm chí, họ còn đổ dồn mọi sự chú ý của mình nhiều hơn là tài năng.

Để công chúng chú ý hơn đến năng lực của mình, Kaity Nguyễn đã quyết định hút mỡ vòng 1, giảm 9 cân để có thân hình mảnh khảnh. Nữ diễn viên nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi quyết định can thiệp dao kéo cải thiện hình thể.

Kaity Nguyễn từng bị soi mói vì vòng 1 quá khổ

Sau khi hút mỡ vòng 1, người đẹp càng trở nên thu hút, quyến rũ hơn. Cô vẫn trung thành với hình tượng trưởng thành, sang chảnh .Là một trong những diễn viên trẻ có bước tiến lớn trong sự nghiệp, Kaity được khán giả đánh giá là gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt. Cô ngày càng thăng hoa hơn với các vai diễn.

Kaity Nguyễn thăng hạng nhan sắc sau khi hút mỡ vòng một và giảm cân.

'Phát hỏa' với vẻ đẹp nóng bỏng tuổi đôi mươi của 'Em chưa 18 tuổi' Kaity Nguyễn Gần đây, nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi chia sẻ trên trang cá nhân những bức ảnh diện bikini vô cùng quyến rũ và "bốc lửa" trong chuyến nghỉ dưỡng của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kaity-nguyen-lot-xac-ngoan-muc-ra-sao-sau-khi-can-thiep-lam-nho-vong-mot-445635.html