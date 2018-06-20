Hương Giang lộ thân hình ngày càng gầy gò, mặt teo tóp, xanh xao

Hoa hậu Hương Giang khiến fan lo lắng khi lộ thân hình gầy nhom cùng gương mặt teo tóp vì sụt cân.
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hoa hậu Hương Giang vừa chia sẻ hình ảnh đi thăm các em nhỏ mồ côi tại Bình Phước. Chọn trang phục quần jeans áo sơ mi sọc đơn giản, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tạo được nhiều thiện cảm với công chúng.
Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng nhất là thân hình gầy nhom cùng gương mặt nhọn hoắc, teo tóp vì sút cân, trái ngược với hình ảnh rạng ngời trước kia.
Trước đó, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cũng khiến người hâm mộ xót xa khi lộ thân hình ngày càng gầy guộc. Nhiều người mong rằng chân dài này sẽ chú trọng hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, ăn uống điều độ để không rơi vào tình trạng quá gầy, xuống sắc.