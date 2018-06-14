Nhiều người sốc thật sự khi đọc được loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi mắng mỏ Hương Giang không tiếc lời khi trò chuyện với Á khôi Hoàng Yến.
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Mới đây, Á khôi Doanh nhân 2015 Hoàng Yến gây chú ý khi chia sẻ lại những tin nhắn trao đổi cùng Lâm Khánh Chi về Hương Giang. Cuộc trò chuyện này xảy ra ngay sau khi Hoàng Yến bị fan của Hương Giang chỉ trích vì câu nói “Theo tôi, Lâm Khánh Chi đẹp hơn Hương Giang”.
Trước những rắc rối mà đàn em gặp phải, "Người đẹp chuyển giới" đã nhắn tin động viên, đồng thời không ngại khuyên đàn em cứ thẳng tay tiến tới. “Nó em út mà hỗn láo, sân si. Chị nổi tiếng từ năm 2000, lúc nó còn cắp sách đến trường mà bố láo, điếc không sợ súng, không có đạo đức của một người nghệ sĩ. Em gái thẳng tay đi”- Lâm Khánh Chi viết.
Cũng trong đoạn trò chuyện này, "Nữ hoàng chuyển giới" nhiều lần nhắc lại quá khứ bị Hương Giang chửi bới thậm tệ. Cô khẳng định từng được fan chia sẻ một đoạn ghi âm Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế dùng những lời lẽ thô tục để thóa mạ mình. Tuy nhiên, khi bị hỏi tội thì Hương Giang nhất quyết không chịu nhận lỗi khiến Lâm Khánh Chi ôm mối hận cho đến ngày hôm nay.
"Nó chửi chị không ra gì, nó chửi fan chị. Nó gây với fan chị, fan chị ghi lại đoạn ghi âm nó chửi chị. Nó nói mặt chị như cái l** con heo, nó nói tục tỉu nghe mà nổi da gà. Con này không hèn thì ai hèn, nó là bông bụp chứ Hoa hậu gì mà mất dạy như vậy", Lâm Khánh Chi bức xúc.
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