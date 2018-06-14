Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này'

Hậu trường 14/06/2018 11:01

Nhiều người sốc thật sự khi đọc được loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi mắng mỏ Hương Giang không tiếc lời khi trò chuyện với Á khôi Hoàng Yến.

Mới đây, Á khôi Doanh nhân 2015 Hoàng Yến gây chú ý khi chia sẻ lại những tin nhắn trao đổi cùng Lâm Khánh Chi về Hương Giang. Cuộc trò chuyện này xảy ra ngay sau khi Hoàng Yến bị fan của Hương Giang chỉ trích vì câu nói “Theo tôi, Lâm Khánh Chi đẹp hơn Hương Giang”

Trước những rắc rối mà đàn em gặp phải, "Người đẹp chuyển giới" đã nhắn tin động viên, đồng thời không ngại khuyên đàn em cứ thẳng tay tiến tới. “Nó em út mà hỗn láo, sân si. Chị nổi tiếng từ năm 2000, lúc nó còn cắp sách đến trường mà bố láo, điếc không sợ súng, không có đạo đức của một người nghệ sĩ. Em gái thẳng tay đi”- Lâm Khánh Chi viết.

Cũng trong đoạn trò chuyện này, "Nữ hoàng chuyển giới" nhiều lần nhắc lại quá khứ bị Hương Giang chửi bới thậm tệ. Cô khẳng định từng được fan chia sẻ một đoạn ghi âm Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế dùng những lời lẽ thô tục để thóa mạ mình. Tuy nhiên, khi bị hỏi tội thì Hương Giang nhất quyết không chịu nhận lỗi khiến Lâm Khánh Chi ôm mối hận cho đến ngày hôm nay.

"Nó chửi chị không ra gì, nó chửi fan chị. Nó gây với fan chị, fan chị ghi lại đoạn ghi âm nó chửi chị. Nó nói mặt chị như cái l** con heo, nó nói tục tỉu nghe mà nổi da gà. Con này không hèn thì ai hèn, nó là bông bụp chứ Hoa hậu gì mà mất dạy như vậy", Lâm Khánh Chi bức xúc.

Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này' - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi từng tuyên bố 'Hương Giang không bao giờ hơn tôi được' - Ảnh: Internet
Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này' - Ảnh 2
Sau khi đoạt ngôi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, Hương Giang nhiều lần bị Lâm Khánh Chi ra mặt chỉ trích - Ảnh: Internet
Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này' - Ảnh 3
Tin nhắn Lâm Khánh Chi nói về Hương Giang - Ảnh: Internet
Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này' - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi ủng hộ quan điểm của Á hậu Phạm Hoàng Yến - Ảnh: Internet
Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này' - Ảnh 5
Lâm Khánh Chi bức xúc, cho rằng Hương Giang từng chửi mình rất thô tục - Ảnh: Internet
Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này' - Ảnh 6
Lâm Khánh Chi gọi Hương Giang là Bông bụp vì quá ghét - Ảnh: Internet
Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này' - Ảnh 7
Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này' - Ảnh 8
Lâm Khánh Chi khẳng định Hương Giang nhiều lần chơi xấu mình - Ảnh: Internet
Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này' - Ảnh 9
Lâm Khánh Chi và Phạm Hoàng Yến thân thiết như hai chị em - Ảnh: Internet
Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này' - Ảnh 10
Á khôi doanh nhân 2015 Hoàng Yến từng bị fan của Hương Giang ném đá vì câu nói 'Theo tôi, Lâm Khánh Chi đẹp hơn Hương Giang' - Ảnh: Internet

 

Clip Lâm Khánh Chi chỉnh ngực khi livestream

Bị chồng bắt nhịn cơm nhiều tháng, Lâm Khánh Chi gầy trơ xương ngực vẫn tự tin mình điệu và quyến rũ lắm

Bị chồng bắt nhịn cơm nhiều tháng, Lâm Khánh Chi gầy trơ xương ngực vẫn tự tin mình điệu và quyến rũ lắm

Tuy xuống sắc trầm trọng sau quá trình nỗ lực giảm cân nhưng Lâm Khánh Chi vẫn một mực khuyên cư dân mạng phải điệu để đẹp như mình.

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