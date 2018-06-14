Mới đây, Á khôi Doanh nhân 2015 Hoàng Yến gây chú ý khi chia sẻ lại những tin nhắn trao đổi cùng Lâm Khánh Chi về Hương Giang. Cuộc trò chuyện này xảy ra ngay sau khi Hoàng Yến bị fan của Hương Giang chỉ trích vì câu nói “Theo tôi, Lâm Khánh Chi đẹp hơn Hương Giang”.

Trước những rắc rối mà đàn em gặp phải, "Người đẹp chuyển giới" đã nhắn tin động viên, đồng thời không ngại khuyên đàn em cứ thẳng tay tiến tới. “Nó em út mà hỗn láo, sân si. Chị nổi tiếng từ năm 2000, lúc nó còn cắp sách đến trường mà bố láo, điếc không sợ súng, không có đạo đức của một người nghệ sĩ. Em gái thẳng tay đi”- Lâm Khánh Chi viết.