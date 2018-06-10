Luôn tự tin xinh đẹp, nhưng nhìn vào loạt ảnh 'thảm họa' này Lâm Khánh Chi cũng phải giật mình thon thót

Gương mặt ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi trở nên trắng bệch vô cùng đáng sợ do mắc lỗi lạm dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh quá đà.
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Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân chuyển giới nổi tiếng nhất làng giải trí Việt hiện nay. Dù đã ngoài 40 tuổi song chân dài này vẫn luôn tỏ ra tự tin về nhan sắc của mình.
Tự tin là vậy, thế nhưng Lâm Khánh Chi đã không ít lần khiến mọi người hoảng hốt vì nhan sắc thay đổi thất thường. Nhiều lần cô rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì bị phát hiện lạm dụng phần mềm Photoshop quá đà.
Đặc biệt, trong hình ảnh được được đăng tải trên trang cá nhân cách đây ít giờ, Lâm Khánh Chi khiến dư luận xôn xao khi gương mặt trở nên trắng bệch không khác gì tượng sáp.