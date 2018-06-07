Lâm Khánh Chi nhất quyết không nhấc mông đứng lên khi Lý Nhã Kỳ hô hoán mất hột xoàn

Hậu trường 07/06/2018 10:53

Vì sợ bị Lý Nhã Kỳ nghi trộm hột xoàn trên chiếc nhẫn, Lâm Khánh Chi dù có việc bận vẫn không dám nhấc mông đứng lên đi về.

Tối 6/6, một sự kiện diễn ra tại TP.HCM có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lý Nhã Kỳ, Vũ Hà, Nguyên Vũ và "Người đẹp chuyển giới" Lâm Khánh Chi... Trên trang cá nhân, Vũ Hà đã livestream không khí bữa tiệc ấm cúng thu hút hàng chục ngàn lượt like và bình luận.

Tuy nhiên, trong lúc đang trò chuyện vui vẻ thì nam ca sĩ bất ngờ quay qua hỏi Lâm Khánh Chi vì sao có việc bận mà vẫn chưa chịu đi. "Mỹ nhân chuyển giới" nêu lý do rằng vì thấy Lý Nhã Kỳ vừa mất hột xoàn nên không dám đứng lên. 

Clip Lâm Khánh Chi không dám đứng lên đi về vì sợ bi nghi là kẻ ăn cắp

Lâm Khánh Chi nhất quyết không nhấc mông đứng lên khi Lý Nhã Kỳ hô hoán mất hột xoàn - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi và Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ khá thân thiết ở ngoài đời - Ảnh: FBNV

"Đúng ra là Khánh Chi có hẹn là 6 giờ rưỡi Khánh Chi đi gặp người bạn để nói chuyện với nhau về hợp đồng quảng cáo sắp tới. Nhưng mà bây giờ có một việc rất quan trọng không thể nào đi được.

Chị Kỳ chị mất hột xoàn, giờ mình đứng lên đi mất công người ta nghĩ mình lấy nữa. Cho nên bây giờ phải chờ chị Kỳ tìm được hột xoàn rồi mới đi được. Nếu không tìm được em tháo cái này ra em đưa cho bả", Lâm Khánh Chi nói.

Sự hài hước của nữ ca sĩ chuyển giới khiến tất cả mọi người có mặt trong bàn tiệc đều bật cười khoái chí, còn Vũ Hà lại không ngừng trách móc chuyện Lý Nhã Kỳ mang quá nhiều hột xoàn khi đi tiệc. 

"Đó, quý vị thấy không, đi ăn với người mang nhiều hột xoàn phải hết sức cẩn thận. Lý nhã Kỳ, đi ăn mà đeo hột xoàn cho cố, giờ rớt hột xoàn...tội nghiệp con bé Lâm Khánh Chi ngồi kế bên không dám về", anh viết.

Lâm Khánh Chi nhất quyết không nhấc mông đứng lên khi Lý Nhã Kỳ hô hoán mất hột xoàn - Ảnh 2
Dù rất bận nhưng Lâm Khánh Chi quyết chờ Lý Nhã Kỳ tìm được hột xoàn rồi mới đi về - Ảnh: Cắt từ clip
Lâm Khánh Chi nhất quyết không nhấc mông đứng lên khi Lý Nhã Kỳ hô hoán mất hột xoàn - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi nhất quyết không nhấc mông đứng lên khi Lý Nhã Kỳ hô hoán mất hột xoàn - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi ăn mặc siêu gợi cảm trong bữa tiệc tối qua - Ảnh: FBNV
Lâm Khánh Chi tuyên bố: 'Ở Việt Nam này, đẹp được như Lâm Khánh Chi rồi hãy nói chuyện'

Lâm Khánh Chi tuyên bố: 'Ở Việt Nam này, đẹp được như Lâm Khánh Chi rồi hãy nói chuyện'

Xuất hiện trong một đoạn clip quay bằng điện thoại, Lâm Khánh Chi vừa hất tóc vừa phát biểu rất tự tin về vẻ đẹp của bản thân.

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