Lâm Khánh Chi tuyên bố: 'Ở Việt Nam này, đẹp được như Lâm Khánh Chi rồi hãy nói chuyện'

Xuất hiện trong một đoạn clip quay bằng điện thoại, Lâm Khánh Chi vừa hất tóc vừa phát biểu rất tự tin về vẻ đẹp của bản thân.

Mới đây, một người bạn của Lâm Khánh Chi chia sẻ clip cô bước xuống cầu thang của một cửa tiệm nào đó. "Người đẹp chuyển giới" diện set đồ thêu hoa nổi bật, cắt xẻ những đường táo bạo từ cổ xuống ngực và để lộ hơn 2/3 vòng eo. Đáng chú ý, Lâm Khánh Chi bước đi với dáng vẻ rất tự tin như đang trình diễn catwalk. Khi xuống đến gần bậc thang cuối cùng, nữ ca sĩ bất ngờ quay lại nói với những người đang nhìn cô từ trên cao: "Ở Việt Nam này, ai...đẹp được như Lâm Khánh Chi rồi hãy nói chuyện. Quan trọng là thần thái!".

Phát biểu xong, giọng ca Sầu lẻ bóng ung dung đi ra ngoài và bước lên một chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Tuy không nghe rõ lời và đoán là clip quảng cáo nhưng cư dân mạng vẫn tỏ ra ngạc nhiên trước sự tự tin thái quá của Lâm Khánh Chi. Lâm Khánh Chi khẳng định bản thân rất có thần thái - Ảnh: FBNV

Clip Lâm Khánh Chi hất tóc, phát ngôn đầy tự tin về bản thân Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Khánh Chi phát ngôn gây sốc về bản thân. Cách đây vài tuần, cô gây bão với status khẳng định độ hot nhằm dằn mặt anti-fan. "Tôi rất hạnh phúc vì rất nhiều khán giả yêu mến tôi, độ hót tôi không hề giảm nhiệt. Tôi vẫn đi hát nhiều show và giá cát-xê tôi rất cao. Còn ai cố tình dìm hàng tôi mọi người chắc sẽ nhìn thấy, bỏ cái trò chơi ném đá giấu tay rẻ tiền đó đi nhé. Trời hại chị mới sợ, người hại không chết đâu. Càng hại chị càng hot đó...1 ngôi sao hết thời không bao giờ được nhắc đến đâu, và không bao giờ được báo chí săn đón em nhé, chắc tức hộc máu phải không em...đừng có đi đường tà nữa, kém sang nhé bông bụp...", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân. Người đẹp chuyển giới khoe vẻ nữ tính trong set đồ hở bạo - Ảnh: Cắt từ clip Lâm Khánh Chi từng tuyên bố ở Việt Nam không có ai 40 tuổi trẻ đẹp như cô - Ảnh: FBNV Clip Lâm Khánh Chi livestream khi đi câu cá cùng chồng trẻ

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