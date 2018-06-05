Lâm Khánh Chi tuyên bố: 'Ở Việt Nam này, đẹp được như Lâm Khánh Chi rồi hãy nói chuyện'

Hậu trường 05/06/2018 16:35

Xuất hiện trong một đoạn clip quay bằng điện thoại, Lâm Khánh Chi vừa hất tóc vừa phát biểu rất tự tin về vẻ đẹp của bản thân.

Mới đây, một người bạn của Lâm Khánh Chi chia sẻ clip cô bước xuống cầu thang của một cửa tiệm nào đó. "Người đẹp chuyển giới" diện set đồ thêu hoa nổi bật, cắt xẻ những đường táo bạo từ cổ xuống ngực và để lộ hơn 2/3 vòng eo.

Đáng chú ý, Lâm Khánh Chi bước đi với dáng vẻ rất tự tin như đang trình diễn catwalk. Khi xuống đến gần bậc thang cuối cùng, nữ ca sĩ bất ngờ quay lại nói với những người đang nhìn cô từ trên cao: "Ở Việt Nam này, ai...đẹp được như Lâm Khánh Chi rồi hãy nói chuyện. Quan trọng là thần thái!".

Phát biểu xong, giọng ca Sầu lẻ bóng ung dung đi ra ngoài và bước lên một chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Tuy không nghe rõ lời và đoán là clip quảng cáo nhưng cư dân mạng vẫn tỏ ra ngạc nhiên trước sự tự tin thái quá của Lâm Khánh Chi.

Lâm Khánh Chi tuyên bố: 'Ở Việt Nam này, đẹp được như Lâm Khánh Chi rồi hãy nói chuyện' - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi khẳng định bản thân rất có thần thái - Ảnh: FBNV

Clip Lâm Khánh Chi hất tóc, phát ngôn đầy tự tin về bản thân

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Khánh Chi phát ngôn gây sốc về bản thân. Cách đây vài tuần, cô gây bão với status khẳng định độ hot nhằm dằn mặt anti-fan. 

"Tôi rất hạnh phúc vì rất nhiều khán giả yêu mến tôi, độ hót tôi không hề giảm nhiệt. Tôi vẫn đi hát nhiều show và giá cát-xê tôi rất cao. Còn ai cố tình dìm hàng tôi mọi người chắc sẽ nhìn thấy, bỏ cái trò chơi ném đá giấu tay rẻ tiền đó đi nhé. Trời hại chị mới sợ, người hại không chết đâu.

Càng hại chị càng hot đó...1 ngôi sao hết thời không bao giờ được nhắc đến đâu, và không bao giờ được báo chí săn đón em nhé, chắc tức hộc máu phải không em...đừng có đi đường tà nữa, kém sang nhé bông bụp...", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Lâm Khánh Chi tuyên bố: 'Ở Việt Nam này, đẹp được như Lâm Khánh Chi rồi hãy nói chuyện' - Ảnh 2
Người đẹp chuyển giới khoe vẻ nữ tính trong set đồ hở bạo - Ảnh: Cắt từ clip
Lâm Khánh Chi tuyên bố: 'Ở Việt Nam này, đẹp được như Lâm Khánh Chi rồi hãy nói chuyện' - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi từng tuyên bố ở Việt Nam không có ai 40 tuổi trẻ đẹp như cô - Ảnh: FBNV

Clip Lâm Khánh Chi livestream khi đi câu cá cùng chồng trẻ

Chồng Lâm Khánh Chi: 'Tôi sợ 5 hay 10 năm nữa vợ sẽ quên tôi'

Chồng Lâm Khánh Chi: 'Tôi sợ 5 hay 10 năm nữa vợ sẽ quên tôi'

Ông xã ca sĩ chuyển giới tiết lộ sức khỏe vợ anh hiện không tốt, hay mất trí nhớ do trải qua nhiều lần phẫu thuật.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi phát ngôn sốc người đẹp chuyển giới ca sĩ Lâm Khánh Chi

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 57 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42