Lâm Khánh Chi bất ngờ tố chồng ác: ‘Chưa cưới thì cho ăn no nê, cưới về bắt nhịn cơm’

Lâm Khánh Chi nên duyên với chồng kém 8 tuổi Phi Hùng vào cuối tháng 12/2017. Sáu tháng sau đám cưới, cặp đôi vẫn luôn khiến nhiều người ghen tỵ trước sự quan tâm ngọt ngào dành cho nhau. Tuy ít tuổi hơn vợ nhưng Phi Hùng luôn chứng tỏ bản thân là người đàn ông ga lăng, sẵn sàng chiều chuộng vợ bất cứ lúc nào. Ngoài chuyện chịu khó làm việc nhà và nấu nướng cho Lâm Khánh Chi ăn, Phi Hùng còn thường xuyên tháp tùng vợ đi diễn khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuy nhiên, mới đây cặp đôi bất ngờ kiện nhau ra “Toà án tình yêu” vì những bất đồng trong cuộc sống. Vừa mở đầu chương trình, “Người đẹp chuyển giới” đã bức xúc tố chồng cho nhịn ăn cơm. Vì không muốn bà xã tăng cân quá nhiều gây mất thẩm mỹ, Phi Hùng lập chế độ ăn toàn rau xanh và thịt khiến Lâm Khánh Chi bức xúc tố chồng "ác".