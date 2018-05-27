Lâm Khánh Chi bất ngờ tố chồng ác: ‘Chưa cưới thì cho ăn no nê, cưới về bắt nhịn cơm’

Hậu trường 27/05/2018 16:03

Sáu tháng sau đám cưới rình rang, Lâm Khánh Chi bức xúc vì bị chồng trẻ bắt nhịn ăn cơm thường xuyên.

Lâm Khánh Chi nên duyên với chồng kém 8 tuổi Phi Hùng vào cuối tháng 12/2017. Sáu tháng sau đám cưới, cặp đôi vẫn luôn khiến nhiều người ghen tỵ trước sự quan tâm ngọt ngào dành cho nhau. Tuy ít tuổi hơn vợ nhưng Phi Hùng luôn chứng tỏ bản thân là người đàn ông ga lăng, sẵn sàng chiều chuộng vợ bất cứ lúc nào. Ngoài chuyện chịu khó làm việc nhà và nấu nướng cho Lâm Khánh Chi ăn, Phi Hùng còn thường xuyên tháp tùng vợ đi diễn khiến ai cũng ghen tỵ.

Tuy nhiên, mới đây cặp đôi bất ngờ kiện nhau ra “Toà án tình yêu” vì những bất đồng trong cuộc sống. Vừa mở đầu chương trình, “Người đẹp chuyển giới” đã bức xúc tố chồng cho nhịn ăn cơm. Vì không muốn bà xã tăng cân quá nhiều gây mất thẩm mỹ, Phi Hùng lập chế độ ăn toàn rau xanh và thịt khiến Lâm Khánh Chi bức xúc tố chồng "ác".

Lâm Khánh Chi bất ngờ tố chồng ác: ‘Chưa cưới thì cho ăn no nê, cưới về bắt nhịn cơm’ - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi bức xúc vì chồng bắt nhịn ăn để giảm cân - Ảnh: Cắt từ clip
Lâm Khánh Chi bất ngờ tố chồng ác: ‘Chưa cưới thì cho ăn no nê, cưới về bắt nhịn cơm’ - Ảnh 2
Trấn Thành tỏ ra đồng cảm với Lâm Khánh Chi - Ảnh: Cắt từ clip

"Anh muốn tôi đạt chuẩn đúng 55 kg, anh nói không ăn cơm mới xuống cân được, nên anh toàn bắt tôi ăn canh, rau và thịt thôi. Có thể ăn tất cả các món nhưng riêng cơm thì không được ăn", Lâm Khánh Chi nói.

Chia sẻ của Lâm Khánh Chi khiến khán giả lẫn MC chương trình đều rất bất ngờ. Đến cả Trấn Thành cũng phải bức xúc thay nữ ca sĩ. “Trời thiệt tình, cha mẹ người ta đẻ ra mà đến cơm còn không cho ăn”, nam MC nhận xét.

Lâm Khánh Chi bất ngờ tố chồng ác: ‘Chưa cưới thì cho ăn no nê, cưới về bắt nhịn cơm’ - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi tố chồng chỉ cho ăn rau và thịt, không cho ăn cơm - Ảnh: Cắt từ clip
Lâm Khánh Chi bất ngờ tố chồng ác: ‘Chưa cưới thì cho ăn no nê, cưới về bắt nhịn cơm’ - Ảnh 4
Vợ chồng Lâm Khánh Chi tham gia chương trình "Tòa án tình yêu" phát sóng vào ngày 3/6 - Ảnh: Cắt từ clip

Trailer giới thiệu tập phát sóng "Tòa án tình yêu" có vợ chồng Lâm Khánh Chi tham gia

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