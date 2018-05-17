Phản ứng khó đỡ của dân mạng khi Lâm Khánh Chi tiết lộ ‘tin mật’ Mỹ Tâm sắp cưới chồng

Có lẽ Lâm Khánh Chi cũng không thể ngờ rằng cư dân mạng lại phản ứng thế này khi cô tiết lộ thông tin Mỹ Tâm sắp lên xe hoa.
- Phát sốt khi Lâm Khánh Chi đá đểu chuyện mỹ nhân tố Trường Giang: 'Đề nghị hạ màn gấp'
- "Mạnh miệng" tặng 10 tỷ cho U40 đẹp như mình, Lâm Khánh Chi chắc chưa biết 3 mỹ nhân này
Mới đây, trên một số trang mạng xã hội bỗng chuyền nhau hình ảnh đoạn tin nhắn giữa Lâm Khánh Chi và fan của ca sĩ Mỹ Tâm. Theo nội dung tin nhắn được chia sẻ, Lâm Khánh Chi tiết lộ rằng ca sĩ Mỹ Tâm sắp lấy chồng.
Đặc biệt, nữ ca sĩ chuyển giới còn cho biết, đây là nguồn tin cô nhận được từ bạn thân của giọng ca Như một giấc mơ. Dù thông tin này chưa được xác nhận từ người trong cuộc nhưng cũng khiến dư luận vô cùng bất ngờ.
Hiện tại hình ảnh tin nhắn bị rò rỉ đang được dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận bàn tán, không ít người cho rằng đây chỉ là chiêu trò của của Lâm Khánh Chi. Chưa hết, nhiều người lại mỉa mai chân dài này vì viết sai chính tả tên ca sĩ đàn chị.