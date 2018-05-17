Phản ứng khó đỡ của dân mạng khi Lâm Khánh Chi tiết lộ ‘tin mật’ Mỹ Tâm sắp cưới chồng

Có lẽ Lâm Khánh Chi cũng không thể ngờ rằng cư dân mạng lại phản ứng thế này khi cô tiết lộ thông tin Mỹ Tâm sắp lên xe hoa.

Mới đây, trên một số trang mạng xã hội bỗng chuyền nhau hình ảnh đoạn tin nhắn giữa Lâm Khánh Chi và fan của ca sĩ Mỹ Tâm. Theo nội dung tin nhắn được chia sẻ, Lâm Khánh Chi tiết lộ rằng ca sĩ Mỹ Tâm sắp lấy chồng.

Đặc biệt, nữ ca sĩ chuyển giới còn cho biết, đây là nguồn tin cô nhận được từ bạn thân của giọng ca Như một giấc mơ. Dù thông tin này chưa được xác nhận từ người trong cuộc nhưng cũng khiến dư luận vô cùng bất ngờ.

Lâm Khánh Chi gây hoang mang khi chia sẻ thông tin Mỹ Tâm sắp lấy chồng - Ảnh: FBNV

Tin nhắn giữa Lâm Khánh Chi và fan hâm mộ bị rò rỉ gây xôn xao - Ảnh: Saostar

Hiện tại hình ảnh tin nhắn bị rò rỉ đang được dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận bàn tán, không ít người cho rằng đây chỉ là chiêu trò của của Lâm Khánh Chi. Chưa hết, nhiều người lại mỉa mai chân dài này vì viết sai chính tả tên ca sĩ đàn chị.

Không bận tâm đến việc thông tin chính xác hay không, dân mạng chỉ quan tâm đến lỗi chính tả của người đẹp chuyển giới - Ảnh: Saostar

Về phía Mỹ Tâm, cô vẫn chưa có động thái gì trước thông tin này - Ảnh: Internet

Lâm Khánh Chi: 'Chị và Hương Giang không hề ghét nhau' Lâm Khánh Chi khiến các khán giả vô cùng bất ngờ vì những chia sẻ thẳng thắn của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-kho-do-cua-dan-mang-khi-lam-khanh-chi-tiet-lo-tin-mat-my-tam-sap-cuoi-chong-282986.html