Phát sốt khi Lâm Khánh Chi đá đểu chuyện mỹ nhân tố Trường Giang: 'Đề nghị hạ màn gấp'

Giữa tâm bão Khánh My tố Trường Giang lăng nhăng, Lâm Khánh Chi không thể ngồi yên nên đã lên tiếng mỉa mai.

Không phải là mỹ nam xuất sắc trong showbiz, cũng không có chiều cao nổi bật như các hot boy đình đám nhưng Trường Giang đang được xem là chàng trai đào hoa nhất làng giải trí. Với bản tính thích "thả thính" dù đã có bạn gái, nam danh hài liên tục bị các người đẹp dập cho tơi tả. Ba năm yêu Nhã Phương là ngần ấy thời gian anh chàng phải đối mặt với hàng loạt scandal tình ái. Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Giang đã dính "phốt" lăng nhăng với các mỹ nhân nhân nóng bỏng là Quế Vân, Nam Em và mới đây nhất là Khánh My.

Câu chuyện Khánh My tố Trường Giang lăng nhăng lại tiếp tục khiến dư luận 'dậy sóng' - Ảnh: Internet Chứng kiến showbiz Việt "dậy sóng" vì scandal của Trường Giang, Lâm Khánh Chi quá bức xúc đã lên tiếng đá đểu. "Người đẹp chuyển giới" cho rằng các cô gái này đang đóng kịch để trở thành tâm điểm chú ý nên đề nghị hạ màn gấp. "Một vở tuồng mà đến 3 cô đào chính thay phiên nhau diễn. Kịch bản cũ rồi có ai xem nữa không...đề nghị hạ màn gấp", Lâm Khánh Chi cho hay.

Lâm Khánh Cho rằng đây là những vở kịch có sự đầu tư và đề nghị các nhân vật chính hạ màn - Ảnh: FBNV Theo Lâm Khánh Chi, khi đã hết yêu thì mỗi người nên giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp, đừng đem chuyện tình cảm tố nhau trên mạng xã hội để rồi gây tổn thương cho nhiều người. Qua những chia sẻ trên trang cá nhân, giọng ca Sầu lẻ bóng cũng tiết lộ có tới 8 người đàn ông đi qua cuộc đời mình. Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi chưa bao giờ tố ai vì muốn họ hạnh phúc trọn vẹn bên người phụ nữ khác. "Không yêu nữa thì làm bạn có gì đâu phải đi tố nhau... 8 mối tình tôi đã yêu tôi đều bị tổn thương rất nhiều, nhưng tôi vẫn để cho người tôi yêu được hạnh phúc trọn vẹn bên người con gái khác. Cũng có đẹp đâu, làm trò cười cho thiên hạ", Lâm Khánh Chi tâm sự. Lâm Khánh Chi bức xúc khi Quế Vân, Nam Em, Khánh My thay nhau tố Trường Giang lăng nhăng - Ảnh: FBNB

Nam Em gây hoang mang khi để lại thư nhắn nhủ giữa ồn ào Trường Giang - Khánh My Nam Em khiến nhiều người lo lắng khi nhắn nhủ fan giữ gìn sức khỏe giữa tâm bão Khánh My tố Trường Giang theo đuổi mình.

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