Nam Em gây hoang mang khi để lại thư nhắn nhủ giữa ồn ào Trường Giang - Khánh My

Nam Em khiến nhiều người lo lắng khi nhắn nhủ fan giữ gìn sức khỏe giữa tâm bão Khánh My tố Trường Giang theo đuổi mình.

Scandal Trường Giang lăng nhăng với Nam Em còn chưa lắng xuống thì showbiz Việt lại tiếp tục dậy sóng khi Khánh My lên tiếng "đổ thêm dầu vào lửa". Cụ thể, trưa ngày 7/5 Khánh My đã có buổi trả lời báo chí về mối quan hệ nhập nhằng với bạn trai Nhã Phương. Chân dài này khẳng định Trường Giang nhiều lần tán tỉnh mình bằng những hành động tấn công dồn dập. Nam danh hài có mối quan hệ thân thiết với người thân của Khánh My và thường xuyên tới nhà ăn cơm chung.

"Anh ấy cũng hay gặp và ăn cơm với các anh chị trong gia đình tôi. Anh Giang ăn uống với anh chị tôi mà, anh ấy gần gũi lắm! Anh ấy kiểu như đi quay về xong rồi hỏi có rảnh không, anh ghé tới nha!" - Khánh My tâm sự. Sau ồn ào với Nam Em, Trường Giang tiếp tục bị Khánh My tố lăng nhăng - Ảnh: Internet Trước thông tin này, nhiều người trông đợi sự phản ứng của Nam Em - người đầu tiên mở màn cho hàng loạt scandal của Mười Khó trong năm nay. Sau vài ngày im lặng, mới đây Top 8 Hoa hậu Trái đã đăng tải lời tâm sự đầu tiên trên trang cá nhân. Theo đó, Nam Em than thở buồn rầu và bất ngờ khuyên khán giả giữ gìn sức khỏe.

"Mọi người giữ gìn sức khoẻ. Dự là chị Mưa sẽ còn buồn liên tiếp 2 ngày tới", Nam Em viết. Đi kèm bài viết này, Nam Em cũng gắn đường link dẫn đến clip giới thiệu sản phẩm mới. Nam Em nhắn nhủ fan giữ gìn sức khỏe khi hay tin Khánh My tố Trường Giang lăng nhăng - Ảnh: FBNV Dưới chia sẻ của Hoa khôi Đồng bằng Sông cửu long 2015, rất nhiều người tỏ ra bức xúc khi cô vẫn nhân cơ hội để PR bản thân. Không ít fan của Trường Giang - Nhã Phương tiếp tục "ném đá" vì cho rằng Nam Em là nguyên nhân dẫn đến cơ sự này. Tuy nhiên, phần đông fan hâm mộ tỏ ra lo lắng trước dòng tâm sự khó hiểu của Nam Em. Sợ chân dài này nghĩ quẩn mà làm điều dại dột, mọi người khuyên nhủ cô nên nghỉ ngơi thay vì vùi đầu vào công việc như bây giờ. Sau khi lên tiếng vạch trần chuyện Trường Giang theo đuổi mình, Khánh My hiện đang là cái tên hot nhất trên mặt báo - Ảnh: Internet

Dư luận đừng hóng nữa, Nam Em đã lên tiếng rồi đây Sau những lời kể của Khánh My về chuyện Trường Giang từng theo đuổi cô, Nam Em cũng đã có phản ứng đầu tiên.

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