Thấy Trường Giang dắt Nhã Phương đi ăn bún riêu, Nam Em lập tức phản ứng thái quá

Hậu trường 05/05/2018 10:12

Khi thông tin Trường Giang tái hợp với Nhã Phương lan tràn trên mặt báo, Nam Em đã có động thái mới ngầm đáp trả.

Scandal tình cảm giữa Trường Giang - Nam Em xảy ra hơn một tháng qua nhưng vẫn đang là đề tài được công chúng quan tâm. Cách đây ít lâu, Trường Giang bất ngờ lên tiếng phủ nhận chuyện yêu Nam Em và ám chỉ cô này không được bình thường.

Thấy Trường Giang dắt Nhã Phương đi ăn bún riêu, Nam Em lập tức phản ứng thái quá - Ảnh 1
Sau nhiều chuyện xảy ra, khán giả lo lắng Nhã Phương và Trường Giang sẽ 'đứt gánh giữa đường' - Ảnh: Internet

Bằng giọng điệu chất chứa nhiều nỗi buồn, Trường Giang hối hận về những gì đã làm và không dám mong chờ bạn gái tha thứ. Do đó, không ít người lo lắng mới quan hệ giữa "Mười Khó" và nữ chính Tuổi thanh xuân sẽ kết thúc. 

Tuy nhiên, mới đây cặp đôi này bị bắt gặp xuất hiện tại một quán bún riêu bình dân. Cả hai trông khá tìm cảm, không hề có dấu hiệu rạn nứt như lời đồn.

Thấy Trường Giang dắt Nhã Phương đi ăn bún riêu, Nam Em lập tức phản ứng thái quá - Ảnh 2
Cặp đôi bí mật dắt nhau đi ăn bún riêu sau ồn ào với Nam Em - Ảnh: Internet

Khi những hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi, Nam Em lập tức đăng tài clip vừa đàn vừa hát với tâm trạng rất buồn. Cô còn chú thích vài dòng tâm sự khó hiểu, bị cho là đang mỉa mai sự gái hợp giữa Trường Giang - Nhã Phương. Mừng trước mắt... buồn trong lòng, đắng!”, Nam Em viết.

Dưới chia sẻ của Top 8 Hoa hậu Trái đất, nhiều người khuyên cô nên quên Trường Giang và mở lòng đón nhận tình yêu mới. Bên cạnh đó, cũng không ít anti-fan vẫn nặng lời mắng nhiếc Nam Em, cho rằng những gì cô nhận hôm nay là cái giá phải trả cho việc làm kẻ thứ 3.

Thấy Trường Giang dắt Nhã Phương đi ăn bún riêu, Nam Em lập tức phản ứng thái quá - Ảnh 3
Nam Em lòng đầy tâm trạng khi thấy Trường Giang tái hợp với Nhã Phương - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh Trường Giang đi ăn với Nhã Phương sau ồn ào với Nam Em?

Lộ ảnh Trường Giang đi ăn với Nhã Phương sau ồn ào với Nam Em?

Sau lùm xùm với Nam Em, đây là lần đầu tiên Trường Giang xuất hiện cùng Nhã Phương. Qua đây, nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã chấp nhận tha thứ cho bạn trai.

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Từ khóa:   Nam Em - Trường Giang Nhã Phương Nhã Phương - Trường Giang

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