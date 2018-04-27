Từng có mối quan hệ thân thiết với Nam Em, nhưng trong đoạn livestream mới đây, Hoa hậu Diễm Hương lại có phát ngôn gây sốc. Dù chân dài này không nhắc thẳng tên Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 nhưng không khó để nhận ra cô đang nói đến ai.

Diễm Hương và Nam Em từng có mối quan hệ chị em thân thiết - Ảnh: Internet

Diễm Hương bày tỏ sự bức xúc trước cách PR bản thân của Nam Em. Và cô cũng không đồng tình khi chân dài này nói về quan điểm tình yêu: “Ngày hôm qua tôi có nghe một câu rất sai - 'Phụ nữ miền Tây yêu là ngu muội, bị chồng đánh nhưng không bỏ được'. Tôi không biết từ khi nổi lên cô ấy đi được qua bao nhiêu vùng miền nhưng còn tôi thì đến ngày hôm nay tôi đã trải qua 8 - 9 năm là hoa hậu rồi. Hồi đó đi thiện nguyện rất nhiều và điều đó cho tôi nhiều kinh nghiệm, cái chữ yêu mông muội không có xảy ra ở chữ vùng miền, ở TP.HCM này cũng nhiều người lắm".