Bị 'ném đá' vì động chạm Nam Em, Hoa hậu Diễm Hương bức xúc dùng từ 'mất dạy, vô học' đáp trả

Hậu trường 27/04/2018 17:38

Hoa hậu Diễm Hương nhận không ít lời chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến Nam Em giữa lùm xùm 'tình tay 3'.

Từng có mối quan hệ thân thiết với Nam Em, nhưng trong đoạn livestream mới đây, Hoa hậu Diễm Hương lại có phát ngôn gây sốc. Dù chân dài này không nhắc thẳng tên Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 nhưng không khó để nhận ra cô đang nói đến ai.

Bị 'ném đá' vì động chạm Nam Em, Hoa hậu Diễm Hương bức xúc dùng từ 'mất dạy, vô học' đáp trả - Ảnh 1
Diễm Hương và Nam Em từng có mối quan hệ chị em thân thiết - Ảnh: Internet

Diễm Hương bày tỏ sự bức xúc trước cách PR bản thân của Nam Em. Và cô cũng không đồng tình khi chân dài này nói về quan điểm tình yêu: “Ngày hôm qua tôi có nghe một câu rất sai - 'Phụ nữ miền Tây yêu là ngu muội, bị chồng đánh nhưng không bỏ được'. Tôi không biết từ khi nổi lên cô ấy đi được qua bao nhiêu vùng miền nhưng còn tôi thì đến ngày hôm nay tôi đã trải qua 8 - 9 năm là hoa hậu rồi. Hồi đó đi thiện nguyện rất nhiều và điều đó cho tôi nhiều kinh nghiệm, cái chữ yêu mông muội không có xảy ra ở chữ vùng miền, ở TP.HCM này cũng nhiều người lắm".

Diễm Hương cũng khuyên Nam Em đừng “vơ đũa cả nắm” vì: “Mình ngu mình chịu”.

Bị 'ném đá' vì động chạm Nam Em, Hoa hậu Diễm Hương bức xúc dùng từ 'mất dạy, vô học' đáp trả - Ảnh 2
Cô nhận không ít tranh cãi khi nói lên quan điểm của mình - Ảnh: FBNV

Những chia sẻ của Diễm Hương vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, chân dài này cũng bị một số người chỉ trích vì họ cho rằng cô đang mượn scandal của đồng nghiệp để đánh bóng tên tuổi.

Trước nhiều lời nói không hay về mình, Diễm Hương bức xúc lên tiếng: “Hôm nay chị đang vui, mấy cưng vào nói gì thì nói chị không la đâu, không block, nhưng fan 'mất dạy, vô học' là chị khóa nhé".

Bị 'ném đá' vì động chạm Nam Em, Hoa hậu Diễm Hương bức xúc dùng từ 'mất dạy, vô học' đáp trả - Ảnh 3
Phản ứng của Hoa hậu Diễm Hương khi bị chỉ trích vì động chạm đến Nam Em - Ảnh: FBNV
Bị 'ném đá' vì động chạm Nam Em, Hoa hậu Diễm Hương bức xúc dùng từ 'mất dạy, vô học' đáp trả - Ảnh 4
Một số ý kiến cho rằng Diễm Hương đang mượn lùm xùm của Nam Em để đánh bóng tên tuổi  - Ảnh: FBNV
Bị 'ném đá' vì động chạm Nam Em, Hoa hậu Diễm Hương bức xúc dùng từ 'mất dạy, vô học' đáp trả - Ảnh 5
Bên cạnh những ý kiến thiếu tích cực, nhiều người đồng tình với Diễm Hương - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Nam Em Diễm Hương Cuộc sống của Hoa hậu Diễm Hương Diễm Hương và Nam Em

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