Nhã Phương lộ vóc dáng gầy rộc sau cú sốc Trường Giang - Nam Em

Xuất hiện trong đoạn clip livestream trên mạng xã hội, Nhã Phương gầy đi trông thấy khiến fan rất xót xa.

Sau cú sốc chuyện tình cảm, Nhã Phương dần lấy lại thăng bằng và tìm niềm vui trong công việc. Thời gian này, nữ diễn viên đang là đại sứ nhân ái trong chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Sau khi trực đến tận nơi an ủi chị em đồng bào, người đẹp Tuổi thanh xuân liên tục kêu gọi cộng đồng mạng nhắn tin chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Nhã Phương livestream kêu gọi cư dân mạng nhắn tin ủng hộ phụ nữ biên cương - Ảnh: FBNV Nhã Phương rất tâm huyết khi làm đại sứ chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' - Ảnh: Internet Nhã Phương gầy đi trông thấy sau thời gian dài im lặng chịu đựng chuyện Nam Em và Trường Giang - Ảnh: Internet Mới đây, bạn gái Trường Giang thu hút sự chú khi livestream chia sẻ về việc làm ý nghĩa của mình. Dù ăn mặc giản dị, không trang điểm kỹ càng nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được thần sắc tươi tắn, gương mặt rạng rỡ đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là vóc dáng của Nhã Phương có phần gầy đi trông thấy, rõ nhất là ở hai cánh tay. Không ít fan bày tỏ sự xót xa và mong thần tượng nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Bên cạnh đó, nhiều khán giả khuyên nữ diễn viên buông tay Trường Giang để bớt muộn phiền. Nhã Phương xuống cân thấy rõ vì chịu quá nhiều tổn thương - Ảnh: FBNV Fan xót xa khi thấy Nhã Phương héo hon, gầy rộc - Ảnh: FBNV Cách đây ít lâu, Trường Giang cũng đã lên tiếng bảo vệ Nhã Phương sau sóng gió. Nam danh hài hối hận vì để bạn gái chịu quá nhiều cay đắng vì mình.

"Thực sự đến ngày hôm nay, Trường Giang không dám chờ Nhã Phương tha thứ, vì Giang chưa tha thứ được cho mình. Nhiều người hỏi tại sao ốm vậy? Ừ thì đơn giản không ăn không ngủ được thì ốm thôi. Trong chuyện này, Nam Em không phải là người tổn thương, người tổn thương nhiều nhất là Nhã Phương. Trường Giang từng rất nhiều lần chứng kiến Nhã Phương khóc, khóc không ra nước mắt cũng có, khóc không thở được cũng có, cho nên mình thấy mình quá tệ...", Trường Giang trải lòng trên Zing.

Bóc trần sự thật chuyện Nhã Phương đăng đàn 'đá xéo' Nam Em vì Trường Giang Không ít người cho rằng vì bức xúc nên Nhã Phương liên tục đăng những dòng trạng thái ẩn ý trên trang Instagram cá nhân để chỉ trích Nam Em trong chuyện tình cảm với Trường Giang.

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