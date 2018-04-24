Bóc trần sự thật chuyện Nhã Phương đăng đàn 'đá xéo' Nam Em vì Trường Giang

Hậu trường 24/04/2018 11:14

Không ít người cho rằng vì bức xúc nên Nhã Phương liên tục đăng những dòng trạng thái ẩn ý trên trang Instagram cá nhân để chỉ trích Nam Em trong chuyện tình cảm với Trường Giang.

Chuyện “tình tay ba” giữa Nhã Phương - Trường Giang – Nam Em đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí suốt hơn một tháng qua. Hiện tại, vụ lùm xùm tình ái này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây cả Trường Giang và Nam Em đều lên tiếng.

Và cũng trong giai đoạn này, một tài khoản Instagram có lượt theo dõi khá lớn tên Nhã Phương liên tục đăng tải những bài viết đầy ẩn ý về chuyện tình cảm và sự yếu đuối khi yêu.

"Hãy sống đúng phong cách của một cô gái Việt Nam thực thụ, kiên cường mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính. Cam chịu nhưng không có nghĩa là yếu đuối để bị chà đạp" hoặc "Cố tỏ ra yếu đuối để làm gì? Trong khi bản thân mình không tự vận động để giải quyết vấn đề theo hướng lạc quan hơn đừng ngồi đó để than vãn hãy làm những gi để cuộc sống của bạn thanh thản hơn", một số status mà tài khoản này đăng tải.

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Tài khoản tên Nhã Phương đăng tải triết lý về tình yêu 'cam chịu nhưng không có nghĩa là yếu đuối để bị chà đạp' - Ảnh: Internet
Bóc trần sự thật chuyện Nhã Phương đăng đàn 'đá xéo' Nam Em vì Trường Giang - Ảnh 2
Trước đó, tài khoản này cũng đăng dòng trạng thái ẩn ý 'cố tỏ ra yếu đuối để làm gì' - Ảnh: Internet

Điều đáng nói là tài khoản này đăng tải đúng lúc người hâm mộ đang đợi phản ứng của Nhã Phương sau thời gian dài im lặng. Vì thế, không ít công chúng cho rằng nữ diễn viên Tuổi thanh xuân đang ẩn ý đá xéo Nam Em.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì tài khoản cá nhân này không phải của Nhã Phương. Để tránh bị giả mạo, cô đã không ít lần chia sẻ trang Instagram chính thức với người hâm mộ trên fanpage của mình.

Bóc trần sự thật chuyện Nhã Phương đăng đàn 'đá xéo' Nam Em vì Trường Giang - Ảnh 3
Thực tế đây mới là trang Instagram thật của Nhã Phương, còn tài khoản đăng tải những dòng tâm trạng ẩn ý chỉ là giả - Ảnh: Internet
Trường Giang buồn bã xem clip Nam Em tặng bánh và hoa, Nhã Phương vui vẻ đi dự show thời trang

Trường Giang buồn bã xem clip Nam Em tặng bánh và hoa, Nhã Phương vui vẻ đi dự show thời trang

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Từ khóa:   Nhã Phương Nhã Phương đá xéo Nam Em Nam Em - Trường Giang

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