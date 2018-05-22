Mới đây, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi chia sẻ status dằn mặt anti-fan. Theo đó, người đẹp chuyển giới gắn đường link một bài phỏng vấn mình để chứng minh vị thế của bản thân trong giới giải trí. Nữ ca sĩ cho rằng mình vẫn đang là nghệ sĩ đắt show, hưởng giá cát-xê cao và được báo chí săn đón nhiệt tình.

"Tôi rất hạnh phúc vì rất nhiều khán giả yêu mến tôi, độ hót tôi không hề giảm nhiệt. Tôi vẫn đi hát nhiều show và giá cát-xê tôi rất cao. Còn ai cố tình dìm hàng tôi mọi người chắc sẽ nhìn thấy, bỏ cái trò chơi ném đá giấu tay rẻ tiền đó đi nhé. Trời hại chị mới sợ, người hại không chết đâu.