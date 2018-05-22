Lâm Khánh Chi mắng kẻ ghen tỵ vẻ đẹp của mình: 'Trời hại chị mới sợ, chắc tức hộc máu chứ gì'

Hậu trường 22/05/2018 17:19

Lâm Khánh Chi thẳng thừng tuyên chiến với anti-fan sau thời gian dài bị chê là "sao xẹt", sao hết thời.

Mới đây, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi chia sẻ status dằn mặt anti-fan. Theo đó, người đẹp chuyển giới gắn đường link một bài phỏng vấn mình để chứng minh vị thế của bản thân trong giới giải trí. Nữ ca sĩ cho rằng mình vẫn đang là nghệ sĩ đắt show, hưởng giá cát-xê cao và được báo chí săn đón nhiệt tình. 

"Tôi rất hạnh phúc vì rất nhiều khán giả yêu mến tôi, độ hót tôi không hề giảm nhiệt. Tôi vẫn đi hát nhiều show và giá cát-xê tôi rất cao. Còn ai cố tình dìm hàng tôi mọi người chắc sẽ nhìn thấy, bỏ cái trò chơi ném đá giấu tay rẻ tiền đó đi nhé. Trời hại chị mới sợ, người hại không chết đâu.

Càng hại chị càng hot đó...1 ngôi sao hết thời không bao giờ đươc nhắc đến đâu, và không bao giờ đươc báo chí săn đón em nhé, chắc tức hộc máu phải không em...đừng có đi đường tà nữa, kém sang nhé bông bụp...", Lâm Khánh Chi viết.

Lâm Khánh Chi mắng kẻ ghen tỵ vẻ đẹp của mình: 'Trời hại chị mới sợ, chắc tức hộc máu chứ gì' - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi khẳng định mình là một ngôi sao cực hot - Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi nổi tiếng những phát ngôn gây sốc như: "Nếu ai kiếm được người 40 tuổi trẻ đẹp như tôi thì tôi cho 10 tỷ", "Lâm Khánh Chi quá đẹp để đi thi hoa hậu" hay "Tôi là ca sĩ đẹp nhất Việt Nam".

Từ khi nên duyên với chồng trẻ kém 8 tuổi, "Người đẹp chuyển giới" trở nên mạnh miệng hơn mỗi khi đáp trả anti-fan. Trong đoạn clip livestream cách đây ít lâu, Lâm Khánh Chi bày tỏ sự bức xúc khi làm gì cũng bị mang ra xỉa xói. "Vô Facebook chửi người ta, Khánh Chi nói chuyện bình thường thì nói là 'sao nói chuyện giọng giống đàn ông vậy', Khánh Chi nói chuyện nhẹ nhàng thì nói là 'sao điệu quá vậy, diễn hả?', ủa vậy giờ sao? bảo người ta câm hả", Lâm Khánh Chi bức xúc.

Lâm Khánh Chi mắng kẻ ghen tỵ vẻ đẹp của mình: 'Trời hại chị mới sợ, chắc tức hộc máu chứ gì' - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi nổi tiếng với những phát ngôn về bản thân rất tự tin - Ảnh: FBNV
Lâm Khánh Chi mắng kẻ ghen tỵ vẻ đẹp của mình: 'Trời hại chị mới sợ, chắc tức hộc máu chứ gì' - Ảnh 3
Sau nhiều ca phẫu thuật, Lâm Khánh Chi hài lòng với vẻ đẹp hiện tại - Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi nhiều lần livestream thách thức anti-fan

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