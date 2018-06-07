Hóa mỹ nhân cổ trang, Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 ngồn ngộn như sắp nổ tung

Thời gian gần đây, Lâm Khánh Chi liên tục cập nhật những khoảnh khắc mới trong MV chuẩn bị trình làng. Trong sản phẩm lần này, nữ ca sĩ chuyển giới quyết làm mới bản thân khi hóa thân thành mỹ nhân cổ trang vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy.

Lâm Khánh Chi thùy mị khi hóa thân thành mỹ nhân cổ trang - Ảnh: FBNV

Dù không ít lần khiến dân tình đỏ mặt vì gu thời trang táo bạo của mình nhưng trong hình ảnh vừa được chia sẻ, Lâm Khánh Chi vẫn khiến nhiều người choáng váng khi tiếp tục khoe trọn vòng 1 đẫy đà như muốn bung ra khỏi áo.