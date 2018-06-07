Hóa mỹ nhân cổ trang, Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 ngồn ngộn như sắp nổ tung

Hậu trường 07/06/2018 16:22

Diện trang phục cổ trang, Lâm Khánh Chi khiến dân tình choáng váng khi lộ vòng 1 siêu khủng.

Thời gian gần đây, Lâm Khánh Chi liên tục cập nhật những khoảnh khắc mới trong MV chuẩn bị trình làng. Trong sản phẩm lần này, nữ ca sĩ chuyển giới quyết làm mới bản thân khi hóa thân thành mỹ nhân cổ trang vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy.

Hóa mỹ nhân cổ trang, Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 ngồn ngộn như sắp nổ tung - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi thùy mị khi hóa thân thành mỹ nhân cổ trang - Ảnh: FBNV

Dù không ít lần khiến dân tình đỏ mặt vì gu thời trang táo bạo của mình nhưng trong hình ảnh vừa được chia sẻ, Lâm Khánh Chi vẫn khiến nhiều người choáng váng khi tiếp tục khoe trọn vòng 1 đẫy đà như muốn bung ra khỏi áo.

Hóa mỹ nhân cổ trang, Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 ngồn ngộn như sắp nổ tung - Ảnh 2
Chiếc váy cúp ngực giúp mỹ nhân này khoe trọn vòng 1 khủng - Ảnh: FBNV
Hóa mỹ nhân cổ trang, Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 ngồn ngộn như sắp nổ tung - Ảnh 3
Vòng 1 của nữ ca sĩ chuyển giới như muốn bung ra khỏi áo khiến ai nhìn cũng phát hoảng - Ảnh: FBNV
Hóa mỹ nhân cổ trang, Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 ngồn ngộn như sắp nổ tung - Ảnh 4
Cô nàng hạnh phúc khi được ông xã tháp tùng và chăm sóc mọi lúc, mọi nơi - Ảnh: FBNV

Hóa mỹ nhân cổ trang, Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 ngồn ngộn như sắp nổ tung - Ảnh 5

Hóa mỹ nhân cổ trang, Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 ngồn ngộn như sắp nổ tung - Ảnh 6
Có lẽ chân dài sinh năm 1985 đã độn hơi quá khiến ngực trở nên kém tự nhiên - Ảnh: FBNV
Hóa mỹ nhân cổ trang, Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 ngồn ngộn như sắp nổ tung - Ảnh 7
Nhiều người còn cho rằng cô nàng đã lạm dụng phần mềm chỉnh ảnh một cách quá mức - Ảnh: FBNV
Hóa mỹ nhân cổ trang, Lâm Khánh Chi khoe vòng 1 ngồn ngộn như sắp nổ tung - Ảnh 8
Gương mặt trắng bệch của Lâm Khánh Chi khiến dân mạng sợ hãi - Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi nhất quyết không nhấc mông đứng lên khi Lý Nhã Kỳ hô hoán mất hột xoàn

Lâm Khánh Chi nhất quyết không nhấc mông đứng lên khi Lý Nhã Kỳ hô hoán mất hột xoàn

Vì sợ bị Lý Nhã Kỳ nghi trộm hột xoàn trên chiếc nhẫn, Lâm Khánh Chi dù có việc bận vẫn không dám nhấc mông đứng lên đi về.

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