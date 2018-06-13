Bị chồng bắt nhịn cơm nhiều tháng, Lâm Khánh Chi gầy trơ xương ngực vẫn tự tin mình điệu và quyến rũ lắm

Hậu trường 13/06/2018 15:48

Tuy xuống sắc trầm trọng sau quá trình nỗ lực giảm cân nhưng Lâm Khánh Chi vẫn một mực khuyên cư dân mạng phải điệu để đẹp như mình.

Sau 7 tháng nên duyên với Phi Hùng, Lâm Khánh Chi bất ngờ tố chồng ác vì bắt vợ nhịn ăn cơm để giảm cân. Theo đó, vì muốn "Người đẹp chuyển giới" giữ mức cân nặng 55 kg nên Phi Hùng chỉ chuẩn bị thức ăn toàn rau xanh, thịt cá, loại bỏ cơm ra khỏi thực đơn. Mặc dù rất bức xúc nhưng sau khi nghe những lời tâm sự xúc động của ông xã, giọng ca Sầu lẻ bóng vẫn chấp nhận sống trong cảnh thèm cơm mỗi ngày.

Tuy nhiên, mới đây Lâm Khánh Chi livestream và khiến nhiều người hoảng hốt với thân hình gầy gò vì xuống cân quá đà. Là người chuyển giới nên nữ ca sĩ vốn sở hữu vóc dáng không mấy mềm mại, giờ thêm chuyện giảm cân khiến cô lộ hết các nhược điểm trên cơ thể.

Trái ngược với vẻ ngoài long lanh như trong các bức ảnh đăng trên mạng xã hội, Lâm Khánh Chi bị nhiều người chê về làn da ngăm đen, gương mặt cứng đơ và đặc biệt là vùng ngực xương xẩu lổm chổm. Dù vậy, cô vẫn tự tin khuyên các cô gái trẻ phải biết làm điệu giống như mình. "Phải điệu, con gái là phải điệu, phải điệu thì mới đẹp, con gái mà không đẹp thì mặt như cái bánh in", Lâm Khánh Chi lặp lại điệp khúc quen thuộc.

Bị chồng bắt nhịn cơm nhiều tháng, Lâm Khánh Chi gầy trơ xương ngực vẫn tự tin mình điệu và quyến rũ lắm - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi xuống sắc trầm trọng sau khi cố gắng giảm cân - Ảnh: Cắt từ clip
Bị chồng bắt nhịn cơm nhiều tháng, Lâm Khánh Chi gầy trơ xương ngực vẫn tự tin mình điệu và quyến rũ lắm - Ảnh 2
Làn da của Lâm Khánh Chi ngăm đen chứ không được long lanh như trong ảnh - Ảnh: Cắt từ clip
Bị chồng bắt nhịn cơm nhiều tháng, Lâm Khánh Chi gầy trơ xương ngực vẫn tự tin mình điệu và quyến rũ lắm - Ảnh 3
Lâm Khánh Chi liên tục khuyên 'con gái phải điệu thì mới đẹp' - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Lâm Khánh Chi livestream sau thời gian dài bị chồng bắt nhịn ăn cơm

Lâm Khánh Chi nhất quyết không nhấc mông đứng lên khi Lý Nhã Kỳ hô hoán mất hột xoàn

Lâm Khánh Chi nhất quyết không nhấc mông đứng lên khi Lý Nhã Kỳ hô hoán mất hột xoàn

Vì sợ bị Lý Nhã Kỳ nghi trộm hột xoàn trên chiếc nhẫn, Lâm Khánh Chi dù có việc bận vẫn không dám nhấc mông đứng lên đi về.

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