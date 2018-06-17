Bị Lâm Khánh Chi chửi sấp mặt, Hương Giang thể hiện đẳng cấp khi cúi người nhặt giày giúp đồng nghiệp

Hậu trường 17/06/2018 12:03

Hoa hậu Hương Giang nhận được “cơn mưa” lời khen với hành động cúi người nhặt giày giúp Minh Tú trên sàn catwalk.

Tối 16/6, Hoa hậu Hương Giang cùng nhiều người đẹp đình đám có mặt tại buổi ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong.

Những thiết kế lộng lẫy cùng nhiều phần trình diễn hấp dẫn của các chân dài hàng đầu đã khiến khán giả mãn nhãn. Đặc biệt, mọi người còn được chứng kiến một hành động đẹp của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Cụ thể, khi đang trình diễn ở vị trí vedette, Minh Tú bất ngờ gặp sự cố tuột giày. Ngay sau đó, Hoa hậu Hương Giang đã không ngần ngại rời khỏi vị trí ghế ngồi và chạy lên sàn catwalk cúi người nhặt chiếc giày bị đánh rơi.

Bị Lâm Khánh Chi chửi sấp mặt, Hương Giang thể hiện đẳng cấp khi cúi người nhặt giày giúp đồng nghiệp - Ảnh 1
Khoảnh khắc Hương Giang cúi nhặt giày giúp Minh Tú được ghi lại - Ảnh: Internet
Bị Lâm Khánh Chi chửi sấp mặt, Hương Giang thể hiện đẳng cấp khi cúi người nhặt giày giúp đồng nghiệp - Ảnh 2
Gặp phải sự cố, Minh Tú quyết định vẫn tiếp tục phần trình diễn bằng cách nâng váy và kiễng chân - Ảnh: Internet

Dù diễn ra rất nhanh nhưng hành động của Hương Giang vẫn được ống kính truyền thông ghi lại. Hiện tại khoảnh khắc đẹp này đang được dân mạng truyền tay nhau và khen ngợi hết lời.

Bị Lâm Khánh Chi chửi sấp mặt, Hương Giang thể hiện đẳng cấp khi cúi người nhặt giày giúp đồng nghiệp - Ảnh 3
Sau khi nhặt giày, Hương Giang vội vã quay về vị trí ngồi - Ảnh: Internet

Trước đó, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cũng gây ấn tượng vì cách cư xử đúng mực khi bị người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi mắng mỏ không thương tiếc trong tin nhắn trò chuyện cùng Á khôi Hoàng Yến. Trước sự công kích của Lâm Khánh Chi, Hương Giang tỏ ra khá thờ ơ và không quan tâm.

Bị Lâm Khánh Chi chửi sấp mặt, Hương Giang thể hiện đẳng cấp khi cúi người nhặt giày giúp đồng nghiệp - Ảnh 4
Nhan sắc xinh đẹp khó cưỡng của Hương Giang - Ảnh: Internet

Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này'

Lộ loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi chửi Hương Giang sấp mặt: 'Nó điếc không sợ súng, chị kinh con này'

Nhiều người sốc thật sự khi đọc được loạt tin nhắn Lâm Khánh Chi mắng mỏ Hương Giang không tiếc lời khi trò chuyện với Á khôi Hoàng Yến.

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Từ khóa:   Hoa hậu Hương Giang Hương Giang nhặt giày giúp Minh Tú

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