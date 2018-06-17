Hoa hậu Hương Giang nhận được “cơn mưa” lời khen với hành động cúi người nhặt giày giúp Minh Tú trên sàn catwalk.
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Tối 16/6, Hoa hậu Hương Giang cùng nhiều người đẹp đình đám có mặt tại buổi ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong.
Những thiết kế lộng lẫy cùng nhiều phần trình diễn hấp dẫn của các chân dài hàng đầu đã khiến khán giả mãn nhãn. Đặc biệt, mọi người còn được chứng kiến một hành động đẹp của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.
Cụ thể, khi đang trình diễn ở vị trí vedette, Minh Tú bất ngờ gặp sự cố tuột giày. Ngay sau đó, Hoa hậu Hương Giang đã không ngần ngại rời khỏi vị trí ghế ngồi và chạy lên sàn catwalk cúi người nhặt chiếc giày bị đánh rơi.
Dù diễn ra rất nhanh nhưng hành động của Hương Giang vẫn được ống kính truyền thông ghi lại. Hiện tại khoảnh khắc đẹp này đang được dân mạng truyền tay nhau và khen ngợi hết lời.
Trước đó, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cũng gây ấn tượng vì cách cư xử đúng mực khi bị người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi mắng mỏ không thương tiếc trong tin nhắn trò chuyện cùng Á khôi Hoàng Yến. Trước sự công kích của Lâm Khánh Chi, Hương Giang tỏ ra khá thờ ơ và không quan tâm.