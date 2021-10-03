'Hotgirl ngực khủng' tắm chung với bạn trai cũ, chà từng đường nét trên cơ thể để 'giật bồ' lại từ tay 'trà xanh' và cái kết

Chiêu bài này được "Hot girl ngực khủng" sử dụng nhằm quay lại với bạn trai cũ sau khi chia tay vì "trà xanh".

Carolina - Israel là cặp đôi hot nhất dàn cast "Too Hot To Handle Latin". "Hot girl ngực khủng" từng ghen tuông đến mức trói tay Israel, bắt bạn trai mình kè kè kế bên để tránh việc tăm tia những cô gái khác trong "trại kiêng sex". Chính vì sự ngột ngạt trong mối quan hệ với Carolina, chồng cô Israel đã "phá luật" khi hẹn hò cùng Dadhiana - cô gái mới vào nhà chung.

Vì sự ghen tuông đến nghet thở của bạn gái cũ, sau khi về khu ẩn dật, Israel cũng bắt đầu thân thiết hơn với "trà xanh" Dadhiana. Chính vì thế, mối quan hệ giữa Carolina - Israel đã không còn như lúc đầu.

Carolina và Israel

Thế nhưng mới đây trong tập 6 của "Too Hot To Handle Latin", "trà xanh" Dadhiana bất ngờ phát hiện ra người hẹn hò với mình là Israel đang tắm chung cùng người yêu cũ Carolina. Cô hiểu ra rằng cả hai đã giảng hòa. Sự việc này khiến Dadhiana như bị "dội gáo nước lạnh".

Vậy nên anh tìm đến Dadhiana để thoát khỏi ngột ngạt

Ảnh: THTH

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