Trước thông tin 'đường ai nấy đi' với ông xã Khánh Đặng, hot mom Thanh Trần đã đập tan tin đồn bằng một bức ảnh cả hai chụp cùng nhau ở ngôi nhà mới.

Thời gian vừa qua, cộng đồng mạng đã gây xôn xao khi hay tin Thanh Trần và ông xã đã bỏ theo dõi nhau trên MXH. Bên cạnh đó, dân tình còn tìm ra những điểm nghi vấn là cả hai còn đường ai nấy đi khi Khánh Đặng ẩn tất cả hình ảnh bà xã của mình trên trang cá nhân. Chỉ vì những điểm nghi ngờ này nên ai cũng nghi ngờ rằng hai vợ chồng youtuber này đã xảy ra mâu thuẫn rất lớn mới dẫn đến tình trạng như trên. Thanh Trần đã đập tan tin đồn 'đường ai nấy đi' với ông xã khi sự có mặt của Khánh Đặng trong buổi cúng nhà mới. Ảnh: FBNV Thế nhưng, Thanh Trần lại bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô và chồng của mình làm lễ tân gia nhà mới. Sự chú ý đều dồn hết về Khánh Đặng, khi anh chàng cũng có mặt trong buổi làm lễ này. Được biết trước đó cả hai đều ở chung nhà với mẹ chồng và cô nàng Thanh Trần lại rất thân thiết với mẹ chồng của mình. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và 'troll' cực mạnh mẹ chồng. Nên nếu có tin đồn cô và mẹ chồng mình gây bất hòa thì hoàn toàn không có.

Biết tính chồng rất trẻ con nhưng cô nàng Thanh Trần vẫn luôn yêu thương và dành tình cảm cho anh chàng. Ảnh: FBNV "Phải cảm ơn tất cả, cảm ơn bản thân đã đặt niềm tin đúng chỗ. 3 năm tam tai em trôi qua nhẹ nhàng chuyển về nhà mới, phong thuỷ bên bà chị này quá trộm vía luôn, tin đúng cộng thêm may mắn và nỗ lực cố gắng chắc chắn sẽ cảm nhận được sự khác biệt", Thanh Trần chia sẻ khi về nhà mới. Dân tình cũng cho rằng, hai vợ chồng của cô đã làm hòa với nhau sau bao lần cãi vã. Bởi cả hai cũng rất hay thường xuyên có những trận đấu khẩu kịch liệt trên MXH. Nhưng "gương vỡ lại lành" là chuyện thường tình của các cặp vợ chồng trẻ và cặp đôi 9X này cũng không ngoại lệ. Mặc dù, hồi năm 2019 đã từng vác vali về nhà mẹ đẻ. Bởi cô nàng cảm thấy áp lực khi phải trả nợ cho mẹ và em nuôi của mình. Còn về nhà chồng, khi cưới nhau về cái gì cô cũng mua sắm cho cả nhà. Cô nàng cũng từng công khai tự nhận bản thân là cái máy cày tiền để nuôi con, còn người chồng trẻ của mình thì cứ như một đứa con nít và cái gì cũng đòi và tiêu sài rất hoang phí.

Hai vợ chồng Thanh Trần cũng thường xuyên đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm. Ảnh: FBNV "Việc chồng còn con nít là 1 lẽ nhưng hễ đụng chuyện là toàn đổ cho mình mang tiếng ác, bảo trong nhà mày có phải làm gì không. Ôi trong khi mình cày tiền như một cái máy mà đều để dành cho con cả. Chồng mình cái miệng lươn lẹo mình biết chỉ ông trời mới thấy được tâm can như thế nào. Mình thì cảm giác như ở cùng với b.om nổ chậm không biết khi nào nó sẽ nổ, người đau đớn nhất lúc đó cũng là mình thôi", Thanh Trần giải bày. Cả hai thường xuyên đăng hình 'dìm hàng' bạn đời của mình trên mọi mặt trận. Ảnh: FBNV Có thể nói, cặp đôi này luôn tạo được sự chú ý cho dư luận và luôn được mọi người quan tâm một cách đặc biệt. Cả hai cũng từng có một tình yêu rất đẹp trước khi bước vào cuộc hôn nhân như hiện tại. Cả hai luôn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào, vui vẻ bên nhau. Bằng chứng sống là những bức ảnh cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau để "hâm nóng" tình cảm. Việc cả hai đã làm hòa khiến những người yêu thích cặp đôi rất vui và đã có cho mình một tổ ấm riêng sau những tháng ngày làm việc vất vả để tích góp.

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